2019-07-05T14:36:46+03:00
Общество

«Для меня это будет честью»: Автор мемориала «Курск» готов спроектировать памятник погибшим морякам АС-31

Офицеров похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище рядом с экипажем затонувшей в 2000-м году подлодки
Роман ЛЯЛИН
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Автор мемориала "Курск" готов спроектировать памятник для погибших моряковАвтор мемориала "Курск" готов спроектировать памятник для погибших моряковФото: Олег ЗОЛОТО
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Родственники и руководство минобороны РФ определились с местом захоронения погибших на подлодке АС-31 офицеров. Церемония прощания пройдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Подводников похоронят рядом с мемориалом погибших в 2000 году моряков АПЛ «Курск». Определиться с местом захоронения военные предложили близким погибших моряков. Среди возможных мест ранее рассматривался одно из кладбищ Москвы.

Тела погибших офицеров уже перевезли в Санкт-Петербург. Церемония прощания будет закрыта для посторонних. На ней смогут присутствовать лишь военные, близкие и друзья подводников. Сейчас рассматривается идея возвести на будущем месте захоронения отельный мемориал памяти погибших моряков АС-31. Возможно, автором проекта станет архитектор Геннадий Пейчев, ранее создавший памятник «Курск».

Подводников похоронят рядом с мемориалом "Курск" Фото: Олег ЗОЛОТО

Подводников похоронят рядом с мемориалом "Курск"Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это площадка курского мемориала, - пояснил «КП-Петербург» Геннадий Пейчев. - Офицеров еще не похоронили, поэтому говорить пока не о чем. Там, может, вообще не будет скульптуры. Я 16 лет назад выиграл конкурс на создание мемориала «Курск». Затем я проектировал рядом поклонный киот, где кладут цветы тем морякам, которых не достали из воды. Получается каскад. Но я не знаю, доживу ли до того момента, когда будет возведение мемориала. Об этом рано говорить. Но, конечно, я готов. Для меня это будет большой честью. У меня есть идея, но пока об этом я не говорю.

Похороны подводников пройдут в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Похороны подводников пройдут в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

Ранее Министерство обороны опубликовало полный список погибших моряков. Жертвами трагедии на глубоководном аппарате стали семь капитанов первого ранга, двое из которых носили звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Один из погибших - капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - спас гражданского специалиста, находившегося на судне, после чего продолжил борьбу за живучесть корабля.

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Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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