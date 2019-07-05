2019-07-05T14:41:11+03:00
Звезды

Дочь Ларисы Гузеевой устроила обнаженную провокацию в Сети

Ольга Бухарова с подругой Юлией Нефедовой продемонстрировали результат фотосессии топлес
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова.Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова.Фото: СОЦСЕТИ
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19-лентяя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, рожденная в третьем браке актрисы и телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым, периодически удивляет своих подписчиков чем-нибудь неформальным. То колечко в нос вставит, то нарядится как пацанка, а то вообще оголится перед камерой, показывая ожоги от загара. Мать девушки снисходительно относится к ее экспериментам и даже публикует у себя в Instagram творческие порывы наследницы. Гузеева и сама большая любительница эпатировать публику. Если не нарядами, так острым словцом или недвусмысленными архивными фото с известными на всю страну мужчинами.

krovavaya___krovavaya___
Witches special for our collaboration with @matilda.store @sherbataya_luna and @toons_n_spoons Photo @yana_terexova Noses @nonna_art_ #panties #witches #girls
174 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Накануне Ольга вместе с подругой Юлией Нефедовой приняла участие в эпатажной рекламной кампании нижнего белья. На фото модели предстали в образах ведьм с накладными крючковатыми носами и в вычурных париках. Из одежды только трусики и перчатки. Девушки обнимают друг друга.

Звездная мать Ольги Бухаровой убеждена, что в любом вопросе дети должны иметь свободу выбора. У ведущей «Давай, поженимся!» большой опыт в этом вопросе. У нее и у самой была бурная молодость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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