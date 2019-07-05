Дочь Ларисы Гузеевой устроила обнаженную провокацию в Сети

19-лентяя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, рожденная в третьем браке актрисы и телеведущей с ресторатором Игорем Бухаровым, периодически удивляет своих подписчиков чем-нибудь неформальным. То колечко в нос вставит, то нарядится как пацанка, а то вообще оголится перед камерой, показывая ожоги от загара. Мать девушки снисходительно относится к ее экспериментам и даже публикует у себя в Instagram творческие порывы наследницы. Гузеева и сама большая любительница эпатировать публику. Если не нарядами, так острым словцом или недвусмысленными архивными фото с известными на всю страну мужчинами.

krovavaya___ Witches special for our collaboration with @matilda.store @sherbataya_luna and @toons_n_spoons Photo @yana_terexova Noses @nonna_art_ #panties #witches #girls

Накануне Ольга вместе с подругой Юлией Нефедовой приняла участие в эпатажной рекламной кампании нижнего белья. На фото модели предстали в образах ведьм с накладными крючковатыми носами и в вычурных париках. Из одежды только трусики и перчатки. Девушки обнимают друг друга.

Звездная мать Ольги Бухаровой убеждена, что в любом вопросе дети должны иметь свободу выбора. У ведущей «Давай, поженимся!» большой опыт в этом вопросе. У нее и у самой была бурная молодость.