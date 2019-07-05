Из Петербурга в Москву за 33 минуты и 27 500 рублей: Ученые высчитали цену билета на проезд в капсуле Илона Маска

В капсуле вакуумного тоннеля от Илона Маска, проложенного между Москвой и Петербургом, будут ездить со скоростью звука лишь долларовые миллионеры. Причем, чтобы затраты на грандиозный проект окупились, каждому отечественному богатею придется пользоваться «гиперпетлей» хотя бы раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи столичного Института проблем естественных монополий.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В 2012 году американский бизнесмен Илон Маск предложил вместо высокоскоростной железной магистрали между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско построить наружный вакуумный тоннель Hyperloop, в котором особые капсулы пролетали бы по рельсам со скоростью 1 220 километров в час. По ВСМ пассажиры преодолевали бы 561 километр между двумя городами за два часа 40 минут, а по вакуумному тоннелю – всего за полчаса, да еще и с меньшими затратами (55 долларов за билет против 20). Свою «гиперпетлю» Маск оценил в десять раз дешевле ВСМ, в семь с половиной миллиардов долларов. Окупиться затраты, по его оценкам, должны за 20 лет.

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Но развивать Маск проект не стал, а все данные выложил в открытый доступ. С тех пор не умолкают толки о том, чтобы воплотить фантастическую идею в жизнь в разных частях света. В прошлом году о строительстве 90-километровой трубы между городами Пуна и Мумбаи объявили в Индии, в 2016-ом задумались о Hyperloop между Хельсинки и Стокгольмом, а впоследствии и Таллинном. В 2018-ом строительство тоннеля между Киевом и Одессой анонсировала Украина.

Россия заговорила о развитии Hyperloop в 2016 году. Пилотным предполагали сделать 65-километровый участок от китайского Хуньчуня до порта Зарубино, при Минтрансе собрали рабочую группу. Проект оценили в 30-40 миллиардов рублей. Инвестором хотел стать бизнесмен Зиявудин Магомедов, он вложил в развитие Hyperloop 50 миллионов долларов, но предложил другие направления: «Москва – Сочи» и «Москва – Петербург». Идею соединить две столицы тоннелем с капсулами закрепили на ПМЭФ-2017.

В Америке уже построили несколько испытательных полигонов. Фото: hyperloop-one.com

Решение логично: сообщение между Петербургом и Москвой очень активное. Построить высокоскоростную железнодорожную магистраль между столицами предлагали еще в 90-х, а с начала 2000-х обсуждение ее не умолкает. И хотя в 2009-ом Петербург и Москву связали «Сапсаны» (время в пути – три часа 50 минут), ВСМ вновь обсуждают на государственном уровне. В мае «РЖД» заявили о готовности выделить 100 миллионов рублей на то, чтобы актуализировать проект ВСМ. Причина в том, что существующая автомобильная трасса перегружена (именно поэтому строят новую, платную), а «Сапсаны» заполнены почти на 100 процентов.

ПОЛЧАСА И ТРИ МИНУТЫ

Чтобы рассчитать затраты на «тоннель Маска» между двумя столицами России, исследователи воспользовались опытом скандинавских коллег, которые опубликовали подробные расчеты в 2016 году. По прикидкам российских специалистов, тоннель растянется на 650 километров и станет самым длинным из всех задуманных Hyperloop в мире.

От Москвы к Петербургу можно проложить однотрубный тоннель, по которому капсулы будут двигаться по очереди только в одну сторону, либо двухтрубный, тогда оба направления будут работать параллельно. Если капсулы будут двигаться без промежуточных остановок на скорости 1 200 километров в час, а тормозить с перегрузками для пассажиров не выше, чем при посадке самолета, то время в пути составит 33 минуты.

Капсулы, по задумке создателей проекта Hyperloop, будут рассчитаны на 28 или 40 человек. Наши исследователи предлагают ради безопасности запускать их с интервалом в шесть минут в пиковое время и в полтора часа – в ночное. При таких параметрах по вакуумному тоннеля смогут переправлять от 1,7 до 5,2 миллиона человек в год (примерно столько перевез «Сапсан» в 2018 году).

ИЗ «МОСКВА-СИТИ» В «ЛАХТА ЦЕНТР»

Без учета расходов на отчуждение земли, однотрубный проект обойдется минимум в 1,18 триллиона рублей, двухтрубный – в 2,35 триллиона. Чтобы двухтрубная система действительно окупилась за 20 лет, билет в один конец должен стоить 16 100 рублей, и это в самом оптимистичном варианте – при том, что 40-местные капсулы будут заполняться полностью, а государство возьмет на себя половину затрат на строительство и подвижной состав. Без господдержки цена билета вырастет до 27 500 рублей.

Однотрубная система станет для пассажиров еще дороже: 31 600 рублей за билет с господдержкой, 48 900 рублей – без нее. Таким образом, стоимость проезда на российском Hyperloop будет выше заявленной американской в 10,7-18,2 раза.

– Пассажир, который может регулярно пользоваться таким транспортом в России, – долларовый миллионер или топ-менеджер крупной компании, который тоже, скорее всего, долларовый миллионер, – пришли к выводу специалисты. – Чтобы затраты окупились за 20 лет, каждый день Hyperloop должны пользоваться 4,7-14,2 тысячи человек, то есть 2,4-7,6 процента богатейших людей России.

Капсулы рассчитаны на 28 или 40 человек. Фото: hyperloop-one.com

Исследователи смоделировали путь миллионера из «Москва-Сити» в «Лахта Центр». К 33 минутам в пути прибавили еще полчаса на посадку (в плане безопасности «гиперпетля» будет работать аналогично аэропортам), а также дорогу до места посадки на автомобиле. Итого «от двери до двери» миллионер доберется минимум за час и 28 минут, что в три раза быстрее поездки на «Сапсане» или авиаперелета.

Как итог, транспорт, основными пассажирами которого могут быть разве что миллионеры, государство поддержит вряд ли. Значит, минимальная цена билета составит 27 500 рублей. За такие деньги можно долететь из Москвы в Петербург бизнес-классом.

– Проект Hyperloop между Москвой и Петербургом на данный момент нецелесообразен и вряд ли сможет привлечь инвесторов, – подытоживают ученые. – Аналогичной ситуация будет и для большинства проектов в других странах.

СПРАВКА «КП»:

Реализовать задумку Маска пока не удалось. Два испытательных полигона разных компаний работают в США, еще один возводят. Максимальная достигнутая на испытаниях скорость – 457 километров в час.