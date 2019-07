Из Петербурга в Москву за 33 минуты и 27 500 рублей: Ученые высчитали цену билета на проезд в капсуле Илона Маска

В капсуле вакуумного тоннеля от Илона Маска, проложенного между Москвой и Петербургом, будут ездить со скоростью звука лишь долларовые миллионеры. Причем, чтобы затраты на грандиозный проект окупились, каждому отечественному богатею придется пользоваться «гиперпетлей» хотя бы раз в месяц. К таким выводам пришли исследователи столичного Института проблем естественных монополий.

ПРЕДЫСТОРИЯ

В 2012 году американский бизнесмен Илон Маск предложил вместо высокоскоростной железной магистрали между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско построить наружный вакуумный тоннель Hyperloop, в котором особые капсулы пролетали бы по рельсам со скоростью 1 220 километров в час. По ВСМ пассажиры преодолевали бы 561 километр между двумя городами за два часа 40 минут, а по вакуумному тоннелю – всего за полчаса, да еще и с меньшими затратами (55 долларов за билет против 20). Свою «гиперпетлю» Маск оценил в десять раз дешевле ВСМ, в семь с половиной миллиардов долларов. Окупиться затраты, по его оценкам, должны за 20 лет.

Как работает Hyperloop.#hyperloop #VirginHyperloopOne The basics of a hyperloop system.