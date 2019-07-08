«Я знаю, что такое собирать бутылки»: Плющенко гневно ответил на обвинения в красивой жизни из-за двух люксовых «Порше»

Самая сильная ненависть не к врагу, а классовая. Больше чем кого либо другого, простые люди ненавидят успешных и богатых. Особенно, если это богатство демонстрируется напоказ. С другой стороны, если человек своим трудом заработал состояние, то ему в хижине жить прикажете? Вот и фигурист Евгений Плющенко гневно ответил на обвинения в красивой жизни от пользователей соцсетей.

- Все что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, - ответил в «Инстаграме» хейтерам спортсмен. - Я 21 год катаюсь в шоу по всему миру! Я отработал гигантское количество представлений. Дарю на свои шоу ежегодно больше 10 тысяч билетов для малоимущих семей, фондам и инвалидам! Четыре олимпийские медали и остальные титулы -это не только слава, но и 16 операций и тяжелейшее восстановление, после которого я ещё продолжаю кататься!

Поводом же к бурлению народных масс стала фотография, на которой Евгений с стоит на фоне особняка и двух люксовых автомобилей «Порше», стоимостью в несколько миллионов каждый, спрашивая у подписчиков на какой «ласточке» ехать.

plushenkoofficial Плющенко раскритиковали за фото с двумя "Порше"

Поклонники спортсмена восприняли пост неоднозначно. Одни написали, что спортсмен заслужил своим трудом обеспеченную жизнь, а другие начали упрекать в позерстве.

- Некрасиво. Вроде взрослый мужчина, а понты как у подростков, - написала одна пользовательница «Инстаграма».

- Не могу определиться на какой ласточке добраться: на троллейбусе или на автобусе, - намекая на «реальную» жизнь простых россиян добавила другая.

Эти комментарии задели Плющенко за живое. В ответ на них он опубликовал новое фото, но опять с двумя дорогущими иномарками. Правда компанию фигуристу составили сын и жена - продюсер Яна Рудковская.

-Я знаю, что такое нищета, я знаю, что такое собирать бутылки, но я счастлив за тех, кто работает и добивается успеха, - написал под фото Евгений, добавив, что белая машина - жены, а черная - его.

plushenkoofficial Плющенко гневно ответил подписчикам на обвинения в красивой жизни

- Научитесь быть счастливыми не только за себя, но и хоть иногда за других, и тогда и у вас, я уверен, появится и фарт, и настоящее человеческое счастье! - посоветовал в заключении подписчикам Плющенко.

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