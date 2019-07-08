«Мой сын не отомщен»: В Петербурге убийце спортсмена, заступившегося за девушку, дали два года колонии

Пенсионерка Ольга Липай из Петербурга каждый день протирает фото своего 26-летнего сына Георгия. Портрет родного человека - это все, что у нее осталось. В последний раз она разговаривала с Жорой, когда он уходил к своей подруге Яне.

Футболист, известный в Петербурге игрок в покер: Жора был успешным парнем. Но его жизнь оборвалась из-за случайной встречи. В тот злополучный день к Яне наведался ее давний знакомый, только что освободившийся из тюрьмы 27-летнего Алексей Ковальский. Парень был пьян и, по словам очевидцев, кидал камни в окно Яны. Георгий решил заступиться за свою возлюбленную и вышел к дебоширу на разговор. Но тот вместо слов пустил в дело нож и зарезал спортсмена. После убийства (решение суда в силу еще не вступило, – прим.ред.) он ударился в бега. Вскоре его поймали. Мать Георгия рассчитывала, что убийце сына грозит максимальное наказание. Но его приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии.

«БУДЕШЬ ЗНАТЬ, КАК БАЗАРИТЬ»

Как нам удалось узнать, убийство Липая произошло через неделю после освобождения Ковальского из колонии. Несмотря на то, что Алексея, бывшего таксиста, дома ждала жена и маленький сын, в приоритете у него была далеко не семья. После тюрьмы он поспешил не к родным, а именно к Яне. Он знал, что в тот день там будет ее подруга, к которой он испытывал симпатию. Но все пошло не по плану. Когда после вечеринки Жора Липай ушел с девушками к себе домой - в квартиру этажом выше, Ковальский решил их вернуть. Тогда-то и произошла ссора.

Парень был профессиональным игроком в покерФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- После того, как все разошлись, Алексей стал кидать в мое окно камни и бутылки, - рассказывала «КП» - Петербург» Яна. - Это была провокация. Он хотел привлечь к себе внимание. И Жора, как и любой мужчина на его месте, вышел, чтобы заступиться за свою возлюбленную. После конфликта Жора вернулся ко мне домой весь в крови. Он лежал в коридоре, а мы с подругой пытались остановить кровотечение. В этот момент в мою квартиру зашел Алексей и сказал Жоре: «Будешь знать, как базарить».

После драки Георгия доставили в больницу, но спасти его не удалось. Сам Алексей ударился в бега. Но вскоре сыщики его поймали. За кровавую расправу ему грозило до 15 лет колонии.

- Я рассчитывала, что он получит максимальное наказание, - пояснила «КП-Петербург» мать Георгия Ольга. – Да, они действительно сидели у Яны. Я просила сына, чтобы он к ней не ходил. Но он меня не слушал. Этому Алексею Яна нравилась, поэтому он и напал на моего сына. Есть свидетельские показания, что после ссоры он специально сходил за ножом, который он сделал еще в колонии. Он изначально планировал убийство. А мой сын даже не предполагал такого. Ведь за час до этого убийца пил и ел за счет Жоры. Но суд почему-то встал не на нашу сторону.

Алексея разыскивали по ориентировкамФото: СОЦСЕТИ

В суд уголовное дело ушло по статье «Убийство». Но в процессе представители Фемиды переквалифицировали ее на более мягкую – «Убийство по неосторожности». В итоге парня приговорили 2 годам и восьми месяцам тюрьмы, часть этого срока Алексей уже провел в СИЗО.

«ЛЕША ЗАЩИЩАЛСЯ!»

Сам же Алексей уверял следователей, что вовсе не планировал убийство. По его словам, во время ссоры он просто защищался. Сестра парня добавляет, что спортсмен вышел на разговор с Алексеем и начал нападать на него, толкнул.

- Леша чуть не выпал из окна, - вздыхает сестра Ковальского. - Он потом звонил маме и говорил: «Со мной произошла беда. Я не понял, как это случилось». Он почувствовал боль и ответил ударом ножа. Со слов Леши, Георгий сам спровоцировал драку и первый его ударил.

Мама Георгия намерена обжаловать приговорФото: Личная страница Вконтакте

Сейчас пенсионерка готовит документы, чтобы подать апелляцию. Мать убитого решила идти до конца.

- Я обжалую это решения, два года тюрьмы за убийство, вы представляете? – негодует Ольга Липай. - Мой сын должен быть отомщен!

Решения суда Ольга еще не получила, поэтому пока не знает, почему представители Фемиды решили переквалифицировать статью. Такой поворот в деле не смогла прокомментировать и адвокат Ковальского.

- Суд решил изменить квалификацию, суд решил, что есть основания, установленные законом, - сухо пояснила адвокат Вера Докучаева. - Мы согласны с решением суда. В приговоре все отражено. Я не могу пока ничего говорить.