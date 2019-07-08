Стало известно, кому в Петербурге платят больше всего

Любой человек мечтает о том, чтобы получать хорошую зарплату. Это один из ключевых факторов удовлетворенности своей работой. Но, к сожалению, далеко не все могут рассчитывать на доход, выраженный шестизначным числом. Список самых высокооплачиваемых профессий составили эксперты рекрутингового сервиса.

- Самую высокую зарплату в начале июня 2019 года предлагали ведущему системному архитектору – от 300 000 рублей на руки, - сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

И это не удивительно. Ай-тишники очень ценятся на рынке труда. Даже начинающие специалисты могут рассчитывать на 70-80 тысяч рублей, а опытные программисты, системные администраторы и другие представители индустрии высоких технологий получают от 100 тысяч на руки.

Также много готовы платить менеджерам высшего звена в рекламе и интернет-технологиях. Впрочем, даже в сельском хозяйстве есть высокие зарплаты. Так, в Петербурге ищут главного агронома на ставку в 250 тысяч рублей. Столько же обещают директору департамента развития в автобизнесе. А гендиректору в сфере машиностроения готовы платить и до 400 тысяч.

Но такие специалисты - «штучный товар». А вот массово требуются специалисты из области «Продажи» - 29 процентов всех вакансий. Далее идут «IT, интернет, телеком» (16%) и «Производство» (11%). По 8 процентов предложений о работе приходится на сферы «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика», «Административный персонал», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Начало карьеры, студенты». Замыкает список самых востребованных специалисты в области бухгалтерии и рабочий персонал (по 7%).

При этом средняя зарплата, судя по предложениям, составляет 45 тысяч рублей в месяц (годом ранее было 40 тысяч). Чуть более квалифицированные работники уровня специалиста могут рассчитывать на 55-56 тысяч рублей.

Топ- 12 востребованных профессий: продавец, разработчика(программного обеспечения), водитель, менеджер по продажам, официант, администратор, инженер, маркетолог, дизайнер, слесарь, грузчик и врач.

Тяжелее всего найти работу в госсекторе, а также работникам искусства, СМИ и юристам.

А в целом по городу на одну опубликованную вакансию приходится шесть резюме. И это еще немного. Так что цените свою работу и повышайте квалификацию, чтобы быть уверенным на конкурентном рынке труда.