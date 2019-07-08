«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Шнуров стал новым ведущим «Форт Боярд»

Вероятно, нет такого человека, который никогда бы не видел «Форт Боярд». Эта культовая телеигра была в России на пике популярности и в 1990-2000 года. Многие прекрасно помнят тюрьму, находящуюся прямо посередине моря, тяжелые испытания, змей, тигров, головоломки и золотые монеты, которые собирали участники, чтобы выиграть главный приз. Спустя много лет, захватывающая игра возвращается на российские телеэкраны. Ведущим новой версии «Форт Боярд» стал шоумен и лидер скандальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Съемки легендарного шоу уже начались во Франции

- Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра – вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями, - заявил Шнуров.

На этот раз возрождением легендарной игры стал телеканал СТС. В обновленном шоу сойдутся десять тематических команд по пять звездных участников в каждой. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич,Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие.

В игре будут участвовать актеры, блогеры, музыканты и шоуменыФото: Предоставлено "КП"

Актеры, музыканты и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ. Съемки уже начались во Франции.

Сам же Сергей Шнуров знаменит своей фразой о том, что в «телевизоре одни идиоты». При этом с 2004 года периодически берется вести различные передачи и шоу такие как «Шнур вокруг света» и «Про любовь».

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