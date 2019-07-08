Смотритель маяка: «За сорок с лишним лет мне ни разу не было скучно»

За стартовый день автопробега блогеры и журналисты поднялись на Стирсудден, познакомились с семейной парой смотрителей «Красной Горки» и встретили закат у Шепелевского маяка. Чем запомнился участникам проекта автопробег к берегам Финского залива - в дневнике «Комсомолки».

О ПРОЕКТЕ

В России около 350 маяков. И старейший из них – Толбухин – находится в Ленинградской области. В этом году «дедушке» всех каменных лоцманов страны исполняется 300 лет.

Этому славному юбилею «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и «Сообщество Питерских блогеров» посвятили свой новый совместный проект – «Маяки Ленобласти». Это серия автомобильных экспедиций блогеров и журналистов к старым и современным путеводным башням региона. Попасть сюда самостоятельно очень трудно: нужно получать разрешение Министерства Обороны. Так что наш проект — едва ли не единственная возможность для петербуржцев «побывать» внутри маяков.

МУЗЕЙ ПРИ МАЯКЕ

Ранним утром мы собрались у автосалона Geely на проспекте Маршала Жукова. Я тащил с собой свой стандартный походный набор: фотоаппарат, объективы, стабилизатор видеосъемки, квадрокоптер... и пару пледов, которые прихватил в надежде устроить пикник. Но погода с моими планами — небо понемногу нахмуривалось — явно была готова поспорить. Чтобы успеть посетить всех каменных великанов, встречу с которыми мы запланировали на этот день, стоило поторопиться, поэтому мы быстро сделали традиционное общее фото в белых футболках с синим маяком — такой вот дресс-код экспедиции — и помчались по Приморскому шоссе к маяку Стирсудден.

Какая это экспедиция без общего фото!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Вскоре наши Geely Atlas припарковались неподалеку от поселка Озерки. У забора, на котором висели спасательные круги. Из-за густых кустов выглядывал каменный лоцман в полосатом мундире.

У ворот нас встретил мужчина в кепке и с густыми усами. Это был смотритель маяка Александр Метлушко. Мы пошли по тропинке мимо аккуратного деревянного домика, цветочных клумб и голубого велосипеда. Впереди, возглавляя колонну экспедиторов, бежал пес.

- Давно вы работаете смотрителем? - говорю я.

- Четыре года, - ответил Александр Иванович.

- И как, трудно? - спрашиваю наивно.

- Надо за маяком следить, генератором, котельной и хозяйством. У нас тут куры, коровы...

В общем, целый маленький мир. Но самое интересное здесь - после маяка, конечно - это небольшой музей в одноэтажном розовом домике прямо напротив Стирсуддена. Экспозиция занимает одну комнату. Самый интересный и необычный ее экспонат — большая карта, на которой отмечены все маяки Финского залива, а также представлены их модели.

Приехали на маяк, а попали — в музей!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Затем мы поднялись на сам Стирсудден, что в переводе со шведского означает «указывающий мыс». За стеклом виднелась кроны деревьев и море, что находилось примерно в километре от нас.

Интересно, что эта возвышенность упоминается ещё в документах времен Петра I. 17 августа 1719 года адмирал Крюйс доносил государю, что "сего утра капитан Эдвард Лейн на Выборгской стороне на мысу Стирсудден огонь начал класть и во всю ночь непременно горит".

В 1805 году на мысу решили поставить башню - правда, тогда еще неосвещаемую. Однако появилась она здесь лишь в 1815 году.

Первый маяк в современном его понимании построили в 1873 году. Каменная восьмигранная башня белого цвета была высотой всего 15 метров, однако благодаря уровню самой возвышенности огонь светил на высоте 35 метров над уровнем моря. Увидеть его моряки могли за 10 миль.

История старого Стирсуддена трагически оборвалась во время Советско-финляндской войны. Последняя запись в вахтенном журнале финских смотрителей сделана 2 декабря 1939 года: «В 18 часов я получил приказ военных властей взорвать маяк. Э.Ф. Виркки».

После войны мыс снова стал территорией СССР. Новый — деревянный — маяк построили только в 1945 году, а в 1954 году ему на смену пришла уже железобетонная башня высотой около 28 метров. Сегодня подмигивающий Стирсудден можно увидеть с корабля аж за 21 морскую милю от мыса.

Вот он, красавец!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С северного берега Финского залива мы помчались к южному — на форт Красная Горка, где находится одноименный маяк. По пути заехали подкрепиться в кафе Incity в Сестрорецке. И не прогадали: 18 путешественников накормили так, что и ужин не понадобится. Холодные закуски, салаты, нарезки и шикарный шашлык под томатным соусом. В общем, советуем заглянуть, если приедете сюда отдохнуть!

Давно меня так не кормили…Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КОГДА МАЯК - ЭТО СУДЬБА

Когда мы добрались до маячного городка, небо встретило экипажи холодным душем. К счастью, нас уже ждали в доме смотрителей «Красной горки». На бело-бирюзовых стенах висели всевозможные щитки и часы с надписью «Сделано в СССР». Напротив стоял старый красный диванчик, который тут же заняли подуставшие блогеры.

Кажется, кто-то уже готов здесь остаться.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

На столе перед окном, из которого виднелась путевая звезда моряков, лежал «Вахтенный журнал маяка №2». Капли били по стеклу, не нарушая спокойствия, а наполняя скромную комнату теплотой и уютом. В воздухе витало ощущение какой-то гармонии и безвременья.

Возможно, именно за ними сюда приехал почти полвека назад Николай Никандрович Алексеев. Он долгое время был яхтсменом и побывал на маяках на Балтике, Ладоге, в Калининграде... Познакомился с работой смотрителя и тоже захотел им стать.

И вот - с 1976 года он трудится механиком на маяке. А в 1980 году здесь поселилась и его жена, Мария Николаевна.

Чета Алексеевых.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

- За 42 с лишним года не было ни дня, чтобы мне было скучно или надоело. Эта работа очень многогранна. Нужно обслуживать всю технику - быть и электриком, и механиком... Разносторонним должен быть человек, - уверен Николай Никандрович.

История этого маяка тоже связана с именем Петра Великого. Об этом рассказал один из создателей Музея маячной службы Владимир Ергер, который отправился в путешествие вместе с нами. Он сам ищет информацию о маяках Ленобласти и описывает их «биографию».

- Рядом с нами Лондонская отмель. Она названа в честь погибшего при Петре корабля. Здесь затонули два новейших фрегата: «Портсмут» и «Лондон». Только купили, только пришли из Англии - и попали в шторм, затонули на отмели. Сначала на торчащей мачте зажигали огонь. Затем установили маячок, но он простоял всего несколько лет, - рассказал Ергер. - А в течение 18-19 веков использовали плавучий маяк. Это корабль на якоре, на котором ночью поддерживали огни.

Башня, которую можно увидеть здесь сегодня, достаточно молодая: ее построили в 1958 году.

Современный маяк построили в 1958 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Затем мы заехали и на сам форт: слишком велико было желание сфотографироваться с орудиями. Во время Великой Отечественной войны Красная горка была центром обороны Ораниенбаумского плацдарма, который был отрезан от основных сил и сыграл значительную роль в обороне Ленинграда. Вокруг форта были проложены железнодорожные пути, по которым на специальных транспортерах перемещались крупнокалиберные корабельные орудия. Радиус их действия орудий фактически определял дальность расположения немецких позиций.

Сегодня форт «Красная горка» — знаменитый музей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Заодно - протестировали наши кроссоверы на бездорожье. Ведь дорога там такая, будто недавно по ней прошлись этими самыми пушками...

И Geely Atlas справились с этим испытанием. Машины не подводили нас на протяжении всего автопробега: мы ни разу не выбились из графика. Кроме того, в экспедициях автомобиль становится для меня рабочим местом. А когда салон просторный, как в случае с Geely, — и трудится, и просто путешествовать гораздо приятнее. К слову, ближе к вечеру мой друг Саша за рулем стал жаловаться, что больше не хочет пересаживаться в свой автомобиль после Atlas.

Кроссоверы повышенной проходимости Geely Atlas просто созданы для больших компаний и путешествий.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«В ГОРОДЕ СПАТЬ НЕ МОГУ»

Наконец мы отправились к самой красивой точке первой экспедиции - Шепелёвскому маяку, что примерно в 20 километрах от Соснового Бора. Я, скрестив пальцы, обновлял приложение с прогнозом погоды. И она оказалась к нам благосклонна. Из-за облаков над безмятежным 38-метровым великаном выглянуло солнце, вылив на небо пару баночек желтой и розовой красок.

За огромными серыми воротами показался дедушка в плаще и синей кепке.

- Владимир Михайлович Дмитриев, 1945 года розлива, - улыбнулся начальник маяка. - Что, сейчас про романтику будете спрашивать?

- Да нет... - разумеется, такой вопрос у меня тоже был заготовлен.

- Конечно, без суеты мирской тут хорошо. Когда нет шторма. Волны хлещут так, что до маяка брызги летят, - рассказал Владимир Михайлович. - Приезжаю в город ночевать, так спать не могу из-за машин за окном. А тут тишина, покой...

Владимир Ергер и Владимир Дмитриев.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По его словам, летом на маяке хорошо: приезжают дети и внуки. А вот зимой тяжелее. Если дорогу заносит снегом, нужно самим чистить.

На маяк я поднимался по винтовой лестнице с красными поручнями. Кружилась голова: то ли от количества ступенек, то ли от предвкушения той красоты, что ждала наверху.

Сюда стоило приехать даже ради одной лестницы.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Несмотря на расхожее мнение, 38-метровый Шепелевский маяк совсем не чугунный, как любят писать в интернете, а кирпичный. Его построили в 1910 году, и с тех пор конструкция ни разу не изменялась. Ещё одно заблуждение связано со страной его происхождения. Некоторые полагают, что маяк изготовили во Франции. Хотя родом оттуда только его первая линза. В начале 20 века их прозвонили только там, да ещё в Англии. Стеклянная француженка проработала до 1950-х. Тогда ей пришла на смену советская линза, а нынешняя - установлена в 1977 году.

Шепелевский маяк построен в 1910 году.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Славится маяк не только своей красотой, но и историей. Во время Великой Отечественной войны именно с него начиналась ледовая трасса к островам Финского залива: такая же дорога жизни, как на Ладоге. На Сескар, Тютерс и Мощный доставляли питание, снаряжение и боеприпасы. Там находились военно-морские базы, с которых наши подводные лодки уходили в рейд в Балтику, а также аэродромы, которые обеспечивали прикрытие Ленинграда и фронта.

Войну Шепелевский маяк пережил и работает по сей день. Он дает две долгих вспышки каждые 16 секунд. Их цвет - красный или белый - зависит от того, с какой стороны судно приближается к маяку.

Высота маяка — 38 метров.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Напоследок мы все-таки устроили пикник на песчаном берегу вместе с самым милым путешественником - плюшевым мишкой Kleo. Он отправился в автопробег от Сясьского ЦБК, который выпускает продукцию брендов «Мягкий Знак» и «KLEO». Разумеется, салфетки и бумажные полотенца пригодись во время ужина.

Повезло все-таки с погодой.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КУРС НА ЛАДОГУ

Уже во вторник блогеры и журналисты отправятся в самую длинную - трехдневную - экспедицию к маякам Ладожского озера. Путешественники заедут на Осиновецкий маяк, поднимутся на Стороженский - третий по высоте в мире среди озерных маяков - и поплывут на остров Сухо к одному из самых труднодоступных маяков Ленинградской области.

КСТАТИ

Партнерам проекта «Маяки Ленобласти» так понравилась его идея, что они отправились в путешествие вместе с нами! Руководитель представительства компании Krown в СНГ Сергей Мухлаев (справа) даже специально прилетел в Петербург из Минска!

От такого путешествия и правда трудно отказаться.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Технология компании создана как раз для таких путешественников, как мы. Если маяки, то даже самые труднодоступные - хоть в лес, хоть к морю. Чтобы такое путешествие не стало для автомобиля испытанием, и нужен Krown.

- Это прозрачный бесцветный состав, который наносится специальным оборудованием на внутреннюю поверхность днища автомобиля, предотвращает возникновение коррозию и борется с уже существующей. Кроме того, средство убирает проблемы с электрооборудованием и смазывает механизмы, — отметил Сергей.

Получается, что Krown не просто защищает автомобиль, а снижает стоимость его эксплуатации и увеличивает - цену на вторичном рынке.

К слову, в Канаде, где и появилась технология около 30 лет назад, каждый год обрабатывают около миллиона машин. И это при 40 миллионах населения страны.

А главное - занимает обработка всего два часа. Как на мойку съездить!

Выражаем особую благодарность за поддержку проекта правительству Ленинградской области и Западному военному округу Министерства обороны РФ.