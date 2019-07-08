Промыслы вандалов или ошибка реставраторов: Почему грифоны с Банковского моста теряют позолоту

Реставрация хранителей Банковского моста – знаменитых петербургских грифонов – продолжалась два с половиной года. На преображение переправы потратили 36,2 миллионов рублей из бюджета, еще 20 ушло на скульптуры – это были средства инвестора. Три недели назад грифоны вернулись на свое место, но кажется, их снова пора отправлять в мастерскую.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Грифонам с Банковского моста снова нужна реставрация 00:00 00:00

Первые тревожные сообщения появились уже в конце июня. Тогда с печальным обращением к гражданам выступила компания «Мостотрест», которая отвечает за эксплуатацию мостов в Северной столице.

Шарики пострадали от вандалов спустя неделю после открытия.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Уже через день после пуска пешеходного движения по Банковскому мосту специалисты зафиксировали соскобы позолоты на «шариках» - элементах декора на перилах. Предполагаемая причина их появления – вандалы. Сейчас обсуждаются сроки и технологии восстановления покрытия, - рассказали представители компании, и попросили туристов и жителей относиться бережно к работе реставраторов.

Прохожие касаются грифонов, загадывая желание.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но теперь те самые «шарики» и вовсе облезли на половину. Под золотой оболочкой явно проглядывается рыжее основание. Пострадали и крылья самих грифонов. Из-под верхнего блестящего слоя местами проглядывает обыкновенная краска. Опять вандалы?

В понедельник в редакцию «Комсомольской правды» читатели прислали занятное видео. На кадрах неизвестный прикасается к золотому крылу и на пальцах остаются ошметки сусального золота.

Позолота остается на пальцах.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все сетуют на вандалов. Но видно: это ведь халтура, - сокрушается мужчина. – Это же не музейный экспонат. Очевидно, что его будут трогать руками. И вот так быть не должно.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП), оперативно ответить на вопросы журналистов «КП» не смогли. Но специалисты полагают, что дело действительно может быть не только в вандалах.

Реставрация грифонов длилась 2,5 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Причин может быть много. Для этого нужно проводить экспертизу, – объясняет мастер-позолотчик, руководитель Ассоциации петербургских позолотчиков UNIGOLD Сергей Никифоров. - Позолота не должна отходить, даже если усердно тереть ее тряпкой. За один раз сделать это не получится. Значит, плохо приклеено золото.

Так сейчас выглядят крылья.Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Позолотчик Аркадий САЗОНОВ: Покрытию нужна защита

- Сложно винить в происходящем позолотчиков. Если технология нарушена, то золото смыл бы обычный дождь или град. А здесь заметен человеческий фактор. Другой вопрос, что и от него нужна защита. Существуют синтетические лаки, их изобрели не больше пяти лет назад. Они помогают защитить позолоту от потертостей. Но проблема в том, что этот новый материал не уважает Министерство культуры.

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