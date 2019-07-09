Синоптики говорили, что «тропических» ливней больше не будет, но Петербург опять «утонул»

Петербург медленно но верно превращается в город с субтропическим климатом. По крайней мере это, глядя на дожди, замечают старожилы. Таких ливней, характерных больше для Сочи или Анапы, раньше в Ленинграде не было. Так часто - уж точно. Всего неделю назад Северная столица уже «тонула», и вот новая напасть.

Движение транспорта было затруднено.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Затопило Парашютную улицу. Пришлось надевать резиновые сапоги, иначе никак, - пишут горожане в соцсетях.

Петербург опять затопило дождем, Паршютная улица снова "уплыла". Видео : ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Надо сказать, что это не новость, ведь на прошлой неделе на Парашютной уже тонули автомобили. Зато теперь есть шанс поплавать и на автобусе. Но и в других местах Петербурга не лучше.

После ливня в Петербурге машины застряли в лужах, "проплывают" только автобусы. Видео: vk.com/spb_today_unpublished

- Проспект Луначарского на пересечении с Руднева затопило! Канализация не справляется с объёмами воды после сегодняшнего ливня, - сообщают местные жители.

Из-за этого на перекрестке образовалась огромная пробка. Подтопило также и дороги в районе метро «Удельная». К вестибюлю не подойти и не подъехать. Затопило также и соседний с Петербургом город Мурино.

Сильнее всего от ливня досталось северной части Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Одной из причин подтоплений стала канализация, спроектированная в 80-х годах прошлого века. Она рассчитана на пиковую нагрузку в 7,2 миллиметра осадков, а в последнее время она бывает и 15 и 20 с лишним миллиметров. Что еще раз подтверждает тезис: раньше таких дождей не было. Их даже не планировали.

Парашютную улицу затопило как и неделю назад. Фото: vk.com/spb_today

Но если одним петербуржцам потоки с небес доставили неприятности, то другие восприняли ситуацию с юмором.

Потоп на "Беговой".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Расчехляй гондолы! - радуются ливню горожане.

У метро "Пионерская" в Петербурге потоп, детей переносят на руках. Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Впрочем, не все счастливы. Так у метро «Пионерская» людям приходится переносить детей на руках и форсировать лужи вброд по колено.

Станция "Беговая" во время ливня.Фото: Артем КИЛЬКИН

На многострадальной станции «Беговая», по словам пассажиров, опять фонтанирует вода. Течет по стенам и ступенькам вестибюля.

А вот на Комендантском проспекте автомобилистам любезно предлагают поймать гидроудар, который грозит преждевременной смертью для двигателя.

На Комендантском проспекте автомобилистам предлагается поймать гидроудар. Проезд по затопленным улицам грозит капремонтом двигателя. Видео: vk.com/spb_today_unpublished

В петербургском «Водоканале» знают о проблемах при дожде и уже вывели на улицы города дополнительные аварийные бригады. При появлении подтопления на вашей улице надо звонить на Горячую линию предприятия: 305-09-09