Сын Ильи Олейникова Денис Клявер: «Отец срежессировал мою жизнь. Понимание этого пришло лишь с возрастом»

Накануне дня рождения артиста мы задали несколько вопросов его сыну экс-солисту «Чай вдвоем», певцу, композитору Денису Кляверу. Кому, как не ему знать, каким был его отец в жизни.

«ВМЕСТЕ ДЕЛАЛИ РЕМОНТ»

- Денис, вы можете назвать свое детство счастливым?

- Детство у меня было замечательное. Чем старше становлюсь, тем больше это понимаю. Не могу сказать, что папа все время был рядом. Он много гастролировал. Бывало, что отсутствовал дома по два месяца. Сейчас мне уже понятны масштабы этих поездок.

Времена были сложные, особенно когда я был маленьким. И хотя тогда не существовало мобильных телефонов и видеосвязи, его любовь, забота и ласка всегда присутствовали. В мое детское сознание он вложил ощущение отцовской близости - это очень важно.

Папа никогда ничего не играл, ни в жизни, ни на сцене. Все проживал. Он был очень искренним человеком, открытым и веселым. Обладал массой талантов.

Денис - единственный сын артиста, и сейчас он признается, что рос на примере отца. Фото: Сергей БЕРТОВ/Интерпресс

- Что вы делали вместе?

- Первое, что приходит сразу в голову, - наш с папой косметический ремонт в новой, только купленной квартире в родном районе Купчино с советским ремонтом и дешевыми обоями. И однажды отцу пришла дизайнерская мысль - закрасить эти жуткие обои! Менять их в то время все равно было не на что. Концепт был таков: сначала красили все стены черной тушью, а потом цветной гуашью наносили разноцветные точки. Вот так постепенно наше серое пространство превратилось, как сейчас говорят, в авторский арт-объект.

Кроме того, по всей квартире хаотично размещались различные картины, тарелки, вазы, статуэтки, сувениры и необычные предметы, которые отец привозил из разных городов страны, а также многое делал и своими руками. Любил, например, создавать коллажи из открыток. Однажды на фанерке изобразил розу в стиле импрессионистов. А на старой кожаной сумке инструментом для выжигания нарисовал Барона Мюнхгаузена. Все это его безумно увлекало. Уверен, если бы он был художником, то наверняка состоялся и в этой сфере деятельности. Мама, до сих пор, хранит некоторые его поделки.

- Каких гостей принимали дома?

- Счастливые впечатления детства это, в том числе, и теплые актерские посиделки, которые периодически устраивались у нас дома. Комнат было всего две. Одна моя, другая - родительская, она же гостиная, где собственно все и происходило: застолье и душевные разговоры. А вот песни уже, когда, так сказать, все были в праздничной кондиции, исполнялись в моей комнате, так как именно там стояло пианино.

Дверь в моей комнате отец обклеил обоями под кирпичики. Однажды кто-то из известных актеров, папиных коллег оставил автограф на одном из них, и это вошло в мини-традицию: каждый гость оставлял память о себе соответственно в виде своей росписи. Жаль дверь не сохранилась.

Еще одно из ярких детских воспоминаний с папой - это походы в «Ленконцерт»: помню большое здание на Фонтанке и встречи с артистами, папиными товарищами. Подходили, здоровались и, конечно же, обращали внимание и на меня со словами: «Ой, какой мальчишечка хорошенький». На лице папы сразу проявлялась отцовская гордость. Сейчас подобное происходит и со мной, только на его месте - я, а на моем - мои дети.

Помню всевозможные шумные разговоры, анекдоты, смех, перемещение по разным кабинетам, где все меня угощали сладостями, ну и, безусловно, самое главное место «Ленконцерта» в моей памяти - маленькое кассовое окошко и длинная очередь за долгожданной зарплатой.

С женой Ириной Олейников прожил 38 лет душа в душу.

«Мне всегда хотелось ему доказать, что я тоже талантливый»

- В такой обстановке из ребенка вряд ли может вырасти инженер. Но почему вы все-таки выбрали музыку, не актерство?

- Возможно потому, что актеров видел часто, а музыканты мне казались «небожителями». Лет в 13 я начал сочинять песни, наглядевшись на своих родителей. Отец был потрясающим композитором. И мама тоже писала замечательные песни. Вот частенько они по очереди садились вечерком, открывали томик Роберта Бернса и писали на его стихи песни. В какой-то момент я подумал, раз они сочиняют музыку, значит, и я тоже видимо должен. То есть, в нашей семье это было совершенно нормально, как помыть посуду или пропылесосить ковер.

Но лет пять назад у меня появилось настойчивое желание попробовать себя и в актерстве. Мне уже довелось сыграть самого себя в ситкомах и даже одну из главных ролей в короткометражке. Не знаю, удастся ли по-настоящему войти в образ другого персонажа в кино, но я бы попробовал свои силы в какой-нибудь милой романтичной комедии.

- То есть, желание реализовать папины таланты есть?

- Мне всегда хотелось ему доказать, что я тоже талантливый, что я личность. Правда, сейчас так и не могу понять, почему тогда для меня это было так важно. Отец никогда меня не понукал, ничего специального не требовал, никаких воспитательных методов не применял. Я просто рос на его примере. Но, когда меня отдали в музыкальную школу, он был категорически против. Я только с возрастом понял, что он хотел уберечь меня от этой сложной профессии, ведь до успеха программы «Городок» его путь был, мягко говоря, тернист. В советское время ради успешной карьеры ему даже пришлось сменить фамилию. В качестве псевдонима он взял девичью фамилию мамы и стал Олейниковым. Отцу много раз приходилось начинать с нуля. Не хотел он такой же судьбы и для меня.

Создателю «Городка» Илье Олейникову 10 июля 2019 года исполнилось бы 72 года.Фото: Андрей КАРА

- Ну, потом-то с появлением «Городка» все наладилось?

- Жаль, что случилось это только в 45 лет. «Городок» стал для отца настоящим трамплином. Он смог реализовать свой гениальный актерский потенциал. Появилось признание, всеобщая любовь и осуществление всего того, что накопилось в творческом багаже за жизнь. Появились деньги. Родители тогда продали нашу первую квартиру и купили другую в московском районе, так мы стали соседями с Юрием Стояновым. А в 1998-м перебрались жить в загородный дом.

- А вы к тому времени уже уехали в Москву?

- Я уехал из Петербурга в 1995-м. Нет, конечно, у меня там и сейчас остается своя комната и моя первая музыкальная студия.

- Какие семейные традиции вы переняли у родителей?

- В моей семье отношения такие же уважительные, как были у моих родителей. Они прожили вместе огромный срок. 38 лет душа в душу, светло, тепло, на позитиве. Их взаимную любовь я чувствовал всегда. Надеюсь, что и у меня так же получится, считаю их идеалом семейных отношений.

«МЫ С ОТЦОМ ПРОДОЛЖАЕМ ОБЩАТЬСЯ»

- Кто из ваших троих детей больше похож на деда?

- Старший сын Тимофей очень похож. Харизматика такая же, темперамент, целеустремленность. Я, конечно, папу в таком возрасте не знал, но думаю, основные качества с годами не меняются. Тима пока еще не до конца определился, кем он хочет стать по профессии. Папа-то всегда знал, что будет артистом, но и время было немного другое. Поживем - увидим. Дед обожал Тимоху с младенчества. Он безумно был счастлив, когда родился внук.

Клявер со старшим сыном Тимофеем, которого дед просто обожал.

- Продолжение вашего двухсерийного ролика на песню «Когда ты станешь большим» предполагается? Популярность бешенная. Посмотрела на Youtube многомилионные просмотры.

- Эта история живет уже самостоятельной жизнью. Самая большая награда, что песня стала очень личной практически для каждого, кто ее слышал. А клип превратился в народный флешмоб. На Youtube и других цифровых платформах, особенно после прошедших школьных последних звонков, появилось огромное количество роликов на эту песню. А этим летом она стала для родителей гимном выпускников (не мои слова). Люди сами ее поют и снимают клипы. И логическое продолжение этой видео истории может быть только одно - ролик, который мы собрали из отрывков народных клипов.

Песня была написана искренне, от души. Мне хотелось, чтобы ее услышали миллионы. Но когда мне стали писать подростки: «Денис, спасибо за песню», - у меня, честно сказать, чуть слезы не выступили. Потом знакомые стали рассказывать, что и совсем маленькие дети ее слушают взахлеб. Значит, все получилось, я счастлив!

- Отец бы за вас порадовался! Архивные кадры с Ильей Львовичем в первой части клипа «Когда ты станешь большим», тоже до слез пробивают.

- Без его участия тут точно не обошлось. Думаю, он срежиссировал всю мою жизнь, в том числе и этот клип. С момента его ухода вопрос, доволен ли он тем, что я делаю, для меня обострился. Мы с ним на каком-то другом уровне продолжаем общаться.

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