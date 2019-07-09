Ела ягоды и пила воду из луж: 79-летняя бабуля выжила в дремучем лесу в Ленобласти

Даже если вам кажется, что какой-нибудь лесок или рощицу вы исходили вдоль и поперек и знаете в них каждый куст – не расслабляйтесь и не теряйте бдительности. Это может плохо закончиться, утверждают сотрудники поисково-спасательных служб. Яркое тому доказательство – история 79-летней Галины Катышевой из Ленобласти. В прошлый четверг она пошла в лес по ягоды и в итоге проплутала там три дня – совершенно одна, без воды и пищи, в одной тонкой ветровке.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как продержаться трое суток в лесу на ягодах и еловой хвое 00:00 00:00

ПЛЕННИЦА ЧАЩОБЫ

То, что пропавшую бабушку удалось найти живой и здоровой, даже опытные поисковики, всякого повидавшие в жизни, называют настоящим чудом. Лес возле садоводческого массива Пупышево, где и случилась эта история, дремучий и опасный. В нем много поваленных деревьев – местами они лежат в несколько ярусов. Крепкие с виду стволы прогнили изнутри и ломаются, стоит на них наступить. А кое-где можно забрести в самое настоящее болото. Жители Пупышево говорят, что заплутать там легче легкого.

Вот так выглядит злосчастный лес рядом с Пупышево. Местные говорят, что заблудиться в нем - проще простого. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге (vk.com/lizaalert_piter)

Так и случилось с 79-летней Галиной Катышевой. В лес она отправилась по ягоды и сама не заметила, как сбилась с нахоженных тропок. По счастью, в панику бабушка не вала и принялась действовать расчетливо и спокойно как настоящий специалист по выживанию.

- У Галины Александровны при себе оказался мобильный телефон, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» старший группы по работе со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Никита Илющенков. – Она дозвонилась до МЧС, до Центра управления кризисными ситуациями. Там ее попытались вывести из леса дистанционно, но не смогли – телефон сел.

«ШАНСЫ ТАЯЛИ С КАЖДЫМ ДНЕМ»

Тем временем обеспокоенные родственники подняли тревогу. К Пупышево начали стягиваться поисковые отряды. Пропавшую бабушку искали больше ста человек: добровольцы из «Лизы Алерт», «Экстремума», «Отклика», «Новой Ладоги», местные жители и сотрудники лесничества. Кто-то специально отпрашивался с работы и оставался в Пупышево ночевать, чтобы утром снова приступить к поискам, над лесом постоянно кружили квадрокоптеры. Но результата не было, и с каждым днем шансы найти «бабушку Галю», как ее называли между собой волонтеры, стремительно таяли.

Галину Катышеву эвакуировали из леса на носилках. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге (vk.com/lizaalert_piter)

- Поиском бабушки Гали мы все заболели. Он для каждого стал особенным, - рассказывает одна из добровольцев «Лизы Алерт» Полина Лобанова. - Каждый вкладывал в него максимум. Люди ехали на него в вечер или в ночь и говорили, что с утра уедут на работу. А в итоге оставались. Просто не могли уехать. Было ощущение, что каждый раз бабушка Галя от нас как-то ускользает. Отклики от неё какие-то периодически слышали даже, но никто не мог их локализовать. По ночам температура опускалась до 9 градусов, на второй день был очень сильный дождь. В каком состоянии может быть бабушка 79 лет? Она же просто в ветровке ушла.

СПАСЕНИЕ БАБУШКИ ГАЛИ

Наконец на третий день на картинке, которую давал квадрокоптер, поисковики заметили участок, где Галина Александровна спала, накрывшись распущенным по швам полиэтиленовым пакетом. Все группы устремились туда, но бабушка Галя уже успела уйти. Какое-то время отряды прочесывали лес с сиренами – и наконец из чащи послышалось слабое: «Люди!.. я здесь!..»

79-летняя бабушка три дня провела в дремучем лесу в Ленобласти.

Как выяснилось позже, все три дня бабушка, чтобы подкрепить силы, пила воду из луж (благо, они в лесу в основном чистые, а кое-где пробиваются родники), ела ягоды и жевала еловые иголки. Сколько она успела пройти – не известно, но нашли ее в трех с половиной километрах от границы ближайшего садоводства.

Из леса бабушку увезли на "Скорой". Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге (vk.com/lizaalert_piter)

Спасателей бабушка встретила, сидя на бревнышке. Присутствия духа она не утратила и даже умудрялась шутить. Идти вот только не могла – от усталости и нервных потрясений. Чтобы эвакуировать ее из леса, поисковикам пришлось в буквальном смысле слова прорубаться сквозь кусты и деревья.

Эвакуация бабушки, три дня плутавшей по лесу в Ленобласти. .

От опушки леса Галину Александровну забрала «Скорая» - за время хождений по чащобе она сильно ослабела и к тому же пострадала от переохлаждения. Сейчас с бабушкой Галей все хорошо, за ней присматривают медики. И мы почему-то не сомневаемся, что все будет хорошо и дальше. Три дня продержаться в дремучем лесу, не запаниковать, соорудить убежище и спокойно дождаться спасателей – и все это в 79 лет!