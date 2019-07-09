Посетители сайта KP.RU выбирают «Красавицу в погонах 2019»

Прекрасные сотрудницы из МЧС, МВД, СК и других силовых ведомств – гордость Санкт-Петербурга. И они не только наши защитники и герои, но еще и настоящие леди. «Комсомолка» проводит конкурс, в котором наши читатели выберут самую обаятельную и привлекательную участницу. Победительница, набравшая больше всего голосов, удостоится нового звания - «Мисс КП в погонах», а также получит специальный приз от газеты «Комсомольская правда».

Конкурс «Красавица в погонах 2019» проводится на сайте kp.ru с 9 июля по 1 октября 2019 года.