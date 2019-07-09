2019-07-09T19:10:40+03:00
Конкурсы и тесты

Посетители сайта KP.RU выбирают «Красавицу в погонах 2019»

В фотоконкурсе могут принять участие представительницы ведомств из Санкт-Петербурга и Ленобласти
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Выбираем «Мисс КП - 2019 в погонах».Выбираем «Мисс КП - 2019 в погонах».
Изменить размер текста:

Прекрасные сотрудницы из МЧС, МВД, СК и других силовых ведомств – гордость Санкт-Петербурга. И они не только наши защитники и герои, но еще и настоящие леди. «Комсомолка» проводит конкурс, в котором наши читатели выберут самую обаятельную и привлекательную участницу. Победительница, набравшая больше всего голосов, удостоится нового звания - «Мисс КП в погонах», а также получит специальный приз от газеты «Комсомольская правда».

Конкурс «Красавица в погонах 2019» проводится на сайте kp.ru с 9 июля по 1 октября 2019 года.

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Подведены итоги конкурса имени Василия Пескова «Окно в природу» 2018
Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин и вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов наградили победителей и призеров III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ имени Василия Пескова «Окно в природу»
Новости 24
Рабочий получил сильные ожоги, упав в люк в Красносельском районе Петербурга
У дома на Кронверском проспекте «отклеился» балкон
У вас номер отклеился: После потопа на севере Петербурга выловили десятки автомобильных знаков
Нерадивый отец отправится в тюрьму за неуплату алиментов своему ребенку
В Петербурге начались съемки фильма об «американской мечте» с Серебряковым
Эстонская кругосветная экспедиция в Антарктику отправится из Кронштадта
Утиные истории: Семейство мексиканских крякв поселилось в промзоне в Шушарах
Станцию метро «Площадь Восстания» могут закрыть из-за столпотворения
Сгустились тучи: Камера «Лахта Центра» сняла бурю над Петербургом
«Газель» задавила 82-летнюю старушку на тротуаре Московского проспекта
Замдекана Университета имени Пушкина получила 4 года за взятки со студентов
«Водоканал» объяснил, почему Петербург снова затопило
Из-за парада на день ВМФ в Петербурге ограничат движение прогулочных судов по Неве
Движение поездов на красной ветке метро останавливалось из-за горевшего электрокабеля
Петербуржцы путешествуют чаще жителей других мегаполисов, но в основном по России
КАД у Таллинского шоссе перекроют на пять дней
Дождь затопил опустевший свингер-клуб на Таллинской улице
Фонтаны в Петергофе оказались под угрозой «осушения»
Петербуржец развратил 12-летнюю школьницу, прижав ее к дому
СПбГАСУ создаст предпроект вестибюля метро «Обводный канал-2»
В Ленобласти похищенного мужчину держали в подвале и били молотком
Короткий, но сильный ливень затопил Мурино и закрыл вход на станции метро «Девяткино»