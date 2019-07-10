В добрый путь! Лучшим выпускникам СПбУТУиЭ вручили дипломы

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

В июле тысячи вчерашних студентов получают долгожданные дипломы о высшем образовании. Для лучших выпускников Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики этот момент навсегда останется в памяти. И не только из-за осознания, что достигнута первая большая вершина, но и потому, что церемония проходила в одном из красивейших мест Петербурга, Доме архитектора - особняке председателя Российского исторического общества Александра Половцева.

По традиции праздник начался с «Гаудеамуса». Это не последнее исполнение студенческого гимна для ребят: большинство бакалавров СПбУТУиЭ не спешат расставаться с альма-матер, они планируют продолжить обучение в родном вузе на магистерских программах.

- Я собираюсь учиться дальше, потому что у меня большие карьерные планы, - улыбается Яна, выпускница по специальности «государственное и муниципальное управление». - В той сфере, где я планирую работать, хорошее высшее образование необходимо, без него никуда.

А вот будущий специалист по рекламе и связям с общественностью Ярослава уже определилась не только со сферой применения своих знаний, но и с точным адресом первого рабочего места: еще во время практики девушку пригласили в крупное рекламное агентство.

- Хочется поскорее перейти от теории к практике, испытать себя, понять, что я могу, какие у меня сильные стороны, а что надо подтянуть, - рассказывает Ярослава. - Но я буду учиться дальше. Надо постоянно повышать свой уровень!

РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики выпустил более 2300 молодых специалистов. Среди них будущие экономисты, менеджеры, госслужащие, юристы, специалисты по рекламе и PR, профессионалы в туриндустрии и IT-сфере, лингвисты и педагоги. И перспективы у ребят очень неплохие.

- Недавно временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о старте программы «35 на 35». Суть программы в том, что 35 процентов работающих в органах управления должны быть не старше 35 лет. Чувствуете, какие перспективы перед вами открываются? Дерзайте, экспериментируйте, рискуйте - у вас все впереди! - поздравил выпускников ректор университета Олег Смешко. - Ну а мы готовы вам помочь в любых вопросах, связанных с дополнительным образованием и повышением квалификации.Двери университета открыты!

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, почетный профессор СПбУТУиЭ Олег Смолин пожелал выпускникам удачи и достижений в дальнейшей жизни.

Олег Смолин поздравил ребят песней.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Первой вашей вершиной был аттестат зрелости, второй - диплом. Желаю вам покорять их и дальше, одну за другой! - сказал он. - Очень надеюсь, что вы сможете использовать полученные знания на благо страны.

Кстати, добрыми пожеланиями парламентарий не ограничился. Он сел за рояль и спел шуточную песню петербургского барда Евгения Пальцева. Оказывается, даже серьезные политики могут быть творческими людьми.

«ВАЛЮТА XXI ВЕКА»

Праздник в Доме архитектора продолжался, и со сцены для выпускников звучали все новые поздравления, пожелания, добрые напутствия. Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга Андрей Максимов воодушевил молодых специалистов картиной их скорых успехов. Он напомнил ребятам, что они получили достойное образование, которое дает возможность не только реализовать амбиции и построить достойную карьеру, но и обеспечить себе достойное будущее.

Андрей Максимов отметил, что знания - это валюта XXI века.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы являетесь выпускниками университета, который прошел большой, интересный и многогранный путь. В самом его названии заложен большой смысл - Университет технологий управления и экономики. Вы приобрели самое главное - знания, умения и компетенции. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, знания - валюта XXI века, - добавил Андрей Максимов.

А заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин прямо на торжественной церемонии вручения дипломов пригласил ребят на работу.

- За последние двадцать лет прошла серьезная диверсификация экономики Ленинградской области. Сегодня это большой регион, который успешно развивается, в том числе и благодаря нашей молодежи. Ждем вас! - сказал Николай Пустотин.

Николай Пустотин предложил вчерашним студентам работу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добрые слова напутствия выпускникам также сказали глава Адмиралтейского района Светлана Штукова, уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, научный руководитель Института лингвистических исследований РАН, академик Николай Казанский, представители петербургских бизнес-ассоциаций, педагоги. И наверняка эти пожелания молодые специалисты запомнят надолго. Ведь так важно, когда в самом начале профессионального пути тебя поддерживают опытные наставники.

НАША СПРАВКА

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики основан в 1990 году - в следующем году вуз отметит 30-летие. Все это время его основная задача - подготовка будущих современных лидеров в сферах менеджмента, экономики, государственного и муниципального управления, информационных технологий, юриспруденции, рекламы и PR, маркетинга, лингвистики, гостиничного дела и туризма.

Студенты университета проходят практику на предприятиях города, в органах исполнительной и законодательной власти. Молодежные инициативы рассматриваются в Законодательных собраниях Санкт-Петербурга и Ленинградской области и становятся важной частью законодательных инициатив. «Лучшее, что мы можем сделать, это воспитать будущих петербуржцев - достойных граждан Санкт-Петербурга», - говорят в университете.