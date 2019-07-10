Как выбрать вуз
Предлагаем читателю восьмой выпуск колонки, посвященный выбору вуза . Ведет рубрику один из самых авторитетных ректоров страны, лауреат премий правительства России (2007) и правительства Санкт-Петербурга (2010, 2016) в области образования, доктор культурологии, профессор, заслуженный деятель науки России.
- Стоит ли абитуриенту обращать внимание на различные рейтинги вузов? И если да, то на какие?
- Полагаю, что рейтинги вузов - по сути, манипуляция общественным мнением. Недобросовестная конкуренция, давно практикуемая Западом, а в последние годы активно распространяющаяся и у нас. В народе подобное называют «разводка лохов». Никаких научно обоснованных, объективных методик ранжирования вузов по качеству образования не существует. Но составители таблиц «лучших вузов» окружают свои субъективные (а возможно, и корыстные) манипуляции болтовней, дымовой завесой псевдонаучности.
Ну как вменяемый человек может всерьез согласиться, что МГУ - 257-й вуз в мире? А Гарвард - первый? Интересно, для кого первый. Хорошо известно, что в России выпускники Гарварда как правило неэффективны. А вот МГУ по большинству направлений подготовки - в числе лучших. К чему ректору МГУ играть в рейтинги, комментировать не буду...
Вам называют места вузов в рейтингах, но вы никогда не увидите конкретные расчеты, не узнаете, как эти места обоснованы. Что не случайно.
Строго говоря, манипуляции начинаются с определения показателей, по которым сравниваются вузы. Многие из них, мягко говоря, спорны. Далее выдумываются коэффициенты, с которыми разные показатели суммируются. Ряд показателей оценивается анонимными «экспертами», которых я предпочитаю называть шарлатанами.
В общем, темная история. Одни хозяева рейтингов подсчитывают публикации педагогов в зарубежных журналах, что к качеству образования, разумеется, никакого отношения не имеет, другие учитывают нобелевских лауреатов столетней давности…
Следует отметить, что многие вузы, занимающие верхние строчки в различных рейтингах, действительно являются первоклассными, что обеспечивает игре в рейтинги некоторое правдоподобие. Но на строчках между ними нередко оказываются структуры, качество подготовки специалистов которыми, мягко говоря, удручает.
Свой вклад в мистификацию абитуриентов вносят СМИ, откровенно наживающиеся на публикации рейтингов. Некоторые из них составляют свои рейтинги. Тогда эта стряпня, по всей видимости, фабрикуется каким-нибудь журналистом Васей по указке его начальника.
Конечно, ленивые граждане, нежелающие разбираться в ситуации самостоятельно, имеют полное право полагаться на рейтинги. И кому-то их них может повезти.
- Стоит ли поступать в коммерческие вузы или необходимо обязательно идти в государственные?
- Правильно говорить о государственных и негосударственных вузах. Термин «коммерческий» связан с некоторым недоразумением. Строго говоря, коммерция - продажа товара с целью получения прибыли. Формально сколь-нибудь существенную прибыль не показывает ни один российский вуз. А вот торговлей дипломами некоторые учреждения, похоже, занимаются вне зависимости от ведомственной принадлежности. В такие зайдешь во время занятий - аудитории пусты. А в итоге все прогульщики успешно сдают зачеты и экзамены, получают дипломы.
Если речь идет о государственном дипломе (а многие негосударственные вузы имеют право на его выдачу), то работодателю не важна ведомственная принадлежность. Куда важнее реальная репутация вуза, основанная на деятельности его выпускников последних лет.
ИСТОЧНИК KP.RU