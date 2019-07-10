Как выбрать вуз

Предлагаем читателю восьмой выпуск колонки, посвященный выбору вуза . Ведет рубрику один из самых авторитетных ректоров страны, лауреат премий правительства России (2007) и правительства Санкт-Петербурга (2010, 2016) в области образования, доктор культурологии, профессор, заслуженный деятель науки России.

- Стоит ли абитуриенту обращать внимание на различные рейтинги вузов? И если да, то на какие?

- Полагаю, что рейтинги вузов - по сути, манипуляция общественным мнением. Недобросовестная конкуренция, давно практикуемая Западом, а в последние годы активно распространяющаяся и у нас. В народе подобное называют «разводка лохов». Никаких научно обоснованных, объективных методик ранжирования вузов по качеству образования не существует. Но составители таблиц «лучших вузов» окружают свои субъективные (а возможно, и корыстные) манипуляции болтовней, дымовой завесой псевдонаучности.

Ну как вменяемый человек может всерьез согласиться, что МГУ - 257-й вуз в мире? А Гарвард - первый? Интересно, для кого первый. Хорошо известно, что в России выпускники Гарварда как правило неэффективны. А вот МГУ по большинству направлений подготовки - в числе лучших. К чему ректору МГУ играть в рейтинги, комментировать не буду...

Вам называют места вузов в рейтингах, но вы никогда не увидите конкретные расчеты, не узнаете, как эти места обоснованы. Что не случайно.

Строго говоря, манипуляции начинаются с определения показателей, по которым сравниваются вузы. Многие из них, мягко говоря, спорны. Далее выдумываются коэффициенты, с которыми разные показатели суммируются. Ряд показателей оценивается анонимными «экспертами», которых я предпочитаю называть шарлатанами.

В общем, темная история. Одни хозяева рейтингов подсчитывают публикации педагогов в зарубежных журналах, что к качеству образования, разумеется, никакого отношения не имеет, другие учитывают нобелевских лауреатов столетней давности…

Следует отметить, что многие вузы, занимающие верхние строчки в различных рейтингах, действительно являются первоклассными, что обеспечивает игре в рейтинги некоторое правдоподобие. Но на строчках между ними нередко оказываются структуры, качество подготовки специалистов которыми, мягко говоря, удручает.

Свой вклад в мистификацию абитуриентов вносят СМИ, откровенно наживающиеся на публикации рейтингов. Некоторые из них составляют свои рейтинги. Тогда эта стряпня, по всей видимости, фабрикуется каким-нибудь журналистом Васей по указке его начальника.

Конечно, ленивые граждане, нежелающие разбираться в ситуации самостоятельно, имеют полное право полагаться на рейтинги. И кому-то их них может повезти.

- Стоит ли поступать в коммерческие вузы или необходимо обязательно идти в государственные?

- Правильно говорить о государственных и негосударственных вузах. Термин «коммерческий» связан с некоторым недоразумением. Строго говоря, коммерция - продажа товара с целью получения прибыли. Формально сколь-нибудь существенную прибыль не показывает ни один российский вуз. А вот торговлей дипломами некоторые учреждения, похоже, занимаются вне зависимости от ведомственной принадлежности. В такие зайдешь во время занятий - аудитории пусты. А в итоге все прогульщики успешно сдают зачеты и экзамены, получают дипломы.

Если речь идет о государственном дипломе (а многие негосударственные вузы имеют право на его выдачу), то работодателю не важна ведомственная принадлежность. Куда важнее реальная репутация вуза, основанная на деятельности его выпускников последних лет.