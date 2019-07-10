2019-07-10T12:50:13+03:00
Общество

«Тучков буян» или «Петроградский»? В голосовании за имя парку на месте «судебного квартала» определились лидеры

За идею наречь парк историческим топонимом выступает каждый четвертый опрошенный
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Смольном хотят сделать конкурс на концепцию парка международным. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаВ Смольном хотят сделать конкурс на концепцию парка международным. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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Неделя прошла с тех пор, как запустили сайт с голосованием за название и наполнение парка на месте «судебного квартала». За это время уже выделились два лидирующих имени – «Тучков буян» и «Петроградский».

Свои голоса за название будущей зеленой зоны с Дворцом танца Бориса Эйфмана и подземной парковкой уже отдали четыре с половиной тысячи человек. Всего же новую онлайн-платформу посетило больше 27 тысяч пользователей сети.

– Самые активные посетители ресурса – молодежь от 25 до 34 лет, их 39 процентов, – сообщают организаторы голосования. – Вслед за ними – петербуржцы до 44 лет, их 19,4 процента. Чуть менее активны люди возрастной категории старше 55 лет – 16,3 процента. И на последнем месте – петербуржцы 45-54 лет, таковых 15 процентов. Соотношение мужчин и женщин почти равное – 52 и 48 процентов соответственно.

Разбить на этом месте парк хотели еще до войны. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Разбить на этом месте парк хотели еще до войны. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Горожанам предлагают 24 варианта на выбор: это и изначальный «Арт-парк», и «Владимирский», «Добролюбовский» и «Парк Лихачева», намекающие на соседство с другими городскими объектами, и необычные «Пальмира», «Европа» и «Парадиз». Больше пяти процентов голосов набрали шесть имен, причем в тройке лидеров – «Невский сад» (11 процентов), «Петроградский» (12 процентов) и «Тучков буян» (25 процентов).

Ранее имя «Тучков буян» предлагала Топонимическая комиссия Петербурга. Кстати, название «Арт-парк» поддержали лишь восемь процентов опрошенных. А около 300 человек предложили свои названия, среди них – «Тучков променад», «Сад справедливости», «Невское заречье».

Опрос петербуржцев поможет составить программу на конкурс концепции парка. Объявить его планируют до конца года, причем Смольный не прочь сделать его международным.

СПРАВКА «КП»:

Тучков буян (от «буян» – «речная пристань») – островок в русле Малой Невы, возникший после наводнения 1726 года. Изначально его называли просто Буяном, затем Пеньковым буяном, а позже – Тучковым, по имени автора соседнего моста.

В начале XX века протоки между буяном, другими островками и Петроградской стороной засыпали. Сейчас на его месте стоят станция метро «Спортивная» и дворец спорта «Юбилейный».

Фото: «Весь Петербург на 1913 год : адресная и справочная книга г.С.-Петербурга», издание А.С. Суворина, 1913

Фото: «Весь Петербург на 1913 год : адресная и справочная книга г.С.-Петербурга», издание А.С. Суворина, 1913

Соседом Тучкова буяна был Ватный остров, который также стал частью Петроградского острова. Парк на Ватном планировали еще до войны, но после нее там заработал Институт прикладной химии, а затем «нарисовались» жилой комплекс «Набережная Европы» и «судебный квартал». Почва здесь, официально, безопасна: опасный грунт и строительный мусор вывезли.

МНЕНИЕ «ЗА»:

Святослав ГАЙКОВИЧ, глава архитектурной мастерской «Студия 17»:

– «Тучков буян» – звучно и хорошо. Думаю, таким название в итоге и будет: «Петроградский» – это слишком нейтрально, без привязки к конкретной локации. Да, будущий парк расположится не на Тучковом буяне, а на Ватном острове, но, по суди, на этом месте были протоки и болота, так что сильно углубляться в историю островов Малой Невы не стоит. С таким названием будет хорошо сочетаться любое наполнение. Главное не довести парк до состояния соседнего Александровского, который застроен социально-культурной инфраструктурой.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Никита ЯВЕЙН, глава архитектурного бюро «Студия 44»:

– «Тучков буян» – название, конечно, нормально. Но на самом деле это не совсем правда: здесь был Ватный остров. Другое дело, что «Ватный парк» как-то не звучит, сразу возникают ассоциации с «ватниками» и прочим. Да и остальные предложенные варианты очень корявые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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