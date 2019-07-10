«Время романтики ушло»: Какими будут выборы губернатора Петербурга

ПОХОЖИЙ ПОЧЕРК

До выборов осталось меньше двух месяцев. В Петербурге отчитались о ходе избирательной кампании. Из 28 кандидатов на пост губернатора предвыборную гонку продолжат четверо: депутаты городского парламента Михаил Амосов и Надежда Тихонова, депутат Госдумы Владимир Бортко и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Из 28 человек один добровольно отказался от статуса кандидата (речь идет о бывшем депутате и новом главе Комитета по межнациональным отношениям Олеге Капитанове. – Прим. ред.), – подвел итоги председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. – Из 1 550 муниципальных депутатов свои подписи поставили только 1 002. То есть еще два кандидата могли бы собрать необходимые 150 подписей и пройти муниципальный фильтр. В целом кампания идет в штатном режиме.

Чего, к слову, не скажешь о кампании муниципальной. Жалобы, по словам Миненко, «действительно есть». «Вопиющие нарушения» зафиксировали в «Сергиевском», дело дошло до прокуратуры и СК. Пяти МО продлили сроки из-за нарушений. Жестко контролировать округа обещают и дальше.

– С 28 июня по 3 июля проверили подлинность около двух тысяч подписных листов с 15 тысячами подписей в поддержку одного кандидата в губернаторы, – продолжает губернаторскую тему начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Крутиков. – Методом почерковедения выяснили, что 76 подписей оформлены с нарушениями либо сделаны одним почерком. Но в этот раз сбор подписей прошел более-менее корректно.

Минимальным называет процент брака и начальник управления организации и правового обеспечения избирательного процесса городского избиркома Надежда Лебедева. При этом она напомнила, что выявлять и преследовать того, кто поставил подпись за товарища, не в компетенции комиссии.

УРНА ДЛЯ ДАЧНИКА

– В городе уже образовали 1 898 постоянных участков, в процессе временные: в «Крестах-2», в Пулково, в больничных стационарах, на Ладожском и Московском вокзалах – всего их будет 44, – отмечает Лебедева. – С 24 июля заработает программа «Мобильный избиратель» – начнут принимать заявления на голосование по месту пребывания. Оригинал-макет бюллетеня уже готов, в августе начнут выпускать тираж. Впервые на избирательных участках будут работать полторы тысячи волонтеров для инвалидов.

Решают вопрос и с расширением сети участков в садоводствах. Изначально их собирались открыть 33, но теперь задумали увеличить это число до 72, ведь около 200 тысяч петербуржцев будут 8 сентября на дачах. Еще 45 тысяч домовладений петербуржцев находятся в Псковской области, поэтому 20 участков развернут там.

– Мы готовим более четырех тысяч наблюдателей, который в течение дня выборов будут сменять друг друга, – сообщает руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков. – Сосредоточимся на участках.

– От нас будет около 500 наблюдателей, – добавляет председатель Совета молодых юристов при Межрегиональном отделении «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кухто.

Глава исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова напомнила, что наблюдателям могут помочь современные технологии.

– Уже существует система наблюдения, основанная на блокчейне: каждый сможет наблюдать за выборами в режиме онлайн, – поясняет она. – Работаем мы и над мобильными приложениями.

Эксперты отмечают, что предвыборная кампания 2019 в Петербурге проходит лучше, чем в прошлый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

СЛИШКОМ МНОГО ДЕПУТАТОВ

Самый обсуждаемый в Петербурге вопрос – не считая литературы, конечно, – это муниципальный фильтр.

– Элла Памфилова справедливо говорит о том, что нужна модернизация этого инструмента, – отметил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод. – В будущем мы предложим меры по усовершенствованию законодательства в сфере выборов.

Для мундепов города сбор подписей прошел спокойно. Кандидаты связывались с ними лично, по телефону или почте.

– Парламентские партии поддержали в первую очередь, – делится председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. – Я за фильтр. Снижать показатели необходимости нет.

– Мы смотрели на представительство кандидата в Госдуме и Совфеде, – продолжила глава муниципального образования «Сенной округ» Наталия Астахова. – Когда говорят о недоборе, то хочется ответить: работу с нами, депутатами, надо было начинать пять лет назад!

А вот бывший кандидат в губернаторы от партии «Патриоты России» Андрей Алескеров, который не смог собрать все 150 подписей, иного мнения.

– Процедура муниципальных фильтров необходима, но в такой форме она служит лишь барьером, – считает он.

С ним согласен иностранный специалист, директор института стран Восточной Европы и СНГ Александр Цинкер.

– Фильтр нужен: вот на Украине – не бюллетени, а целые «простыни» из 30 человек, не выборы, а реклама людей и фирм. Но фильтр должен быть не таким жестким, как сейчас, – поясняет эксперт. – Нельзя забывать, что есть партия большинства, и многие депутаты охотнее ставят подписи именно за ее кандидатов.

Третий взгляд у президента Высшей школы экономики Александра Ходачека.

– Муниципальных депутатов, если честно, мало кто знает, – говорит он. – И это большое упущение системы. В городе 111 муниципальных образований. Думаю, их надо… укрупнять: депутатов слишком много.

«НЕ КОГО, А КТО»

– Всегда есть заранее определившиеся итоги выборов, их можно легко предсказать по программам и делам, – переходит на тему кандидатов Александр Ходачек. – Внимание приковывает тот факт, что трое их четырех кандидатов толком не представили свои программы, хотя возможность такая у них была.

Как заметил Александр Брод, оппозиционный депутат ЗакСа Борис Вишневский вообще не представил ни документов, ни подписей. А, по словам члена Общественной палаты Петербурга Станислава Еремеева, «не все 28 кандидатов вообще планировали выиграть, да даже зарегистрироваться: у всех свои цели».

– Любая избирательная кампания кандидата, партии начинается на следующий день после окончания предыдущей. Фильтр смог пройти тот, кто работал, – подчеркивает Еремеев. – С одной стороны, фаворит гонки – Беглов. Время романтических выборов ушло: на первый план вышли прагматичные вещи. В Беглове я как раз вижу программу и ресурсы. Амосов – с большим демократическим бэк-граундом, у него есть своя политическая история, и это плюс. Тихонова и Бортко, вероятно, вместе предложат некую социально направленную программу.

Финский и эстонский политолог Николай Мейнерт за время визита в Петербург заметил, что многих участников кампании тревожат малая явка, пространность программ некоторых кандидатов, соединение муниципальных и губернаторских выборов, неудобное и для избирателей, и для организаторов.

– Выборы – важная часть политической системы, а они не все одинаковы. Нет стандарта системы выборов: надо делать свое, – считает профессор политологии Будапештского университета Ласло Кемени. – Надо чаще говорить, что главное – не кого выбирают, а кто. Голосование – нечто механическое, а человек должен именно выбирать, делать это сознательно. Тогда выборы будут работать как общественный аудит.