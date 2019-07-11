2019-07-11T11:56:14+03:00
Общество

«Это чудо»: У 8-летнего мальчика прижились пришитые пальцы, которые ему брат отрубил топором

Сейчас ребенок уже дома и не держит обиды на младшего
Роман ЛЯЛИН
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Младший брат случайно отрубил пальцы старшемуМладший брат случайно отрубил пальцы старшемуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жуткая история из карельской деревни Хийденсельга закончилась хэппи-эндом. Врачи совершили чудо, пришив 8-летнему Кириллу (имена детей изменены, – прим.ред.) пальчики на руке, которые ему случайно отрубил топором брат. Напомним, ЧП произошло в июне этого года. Ребятишки играли во дворе: старший клал на пенек ветки, а младший их разрубал. В один момент Кирюша не успел убрать руку - острое лезвие мгновенно отсекло три пальца. Мальчишка мог остаться инвалидом на всю жизнь, если бы не профессионализм медиков...

Кирилла сразу же отвезли в местную больницу, а оттуда на вертолете в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Там его оперировали всю ночь, и только к утру хирурги сшили сухожилия, нервы и сосуды - вплоть до мельчайших диаметром в 0,5 миллиметров. Врачи СПбГПМУ признались, что это было их «ноу-хау». И операция, к счастью, прошла успешно.

Братья всегда были не разлей вода Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Братья всегда были не разлей водаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В двух пальцах удалось полностью восстановить кровообращение, соединить все ткани, - с гордостью рассказывал заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста СПбГПМУ Димитрий Купатадзе. - Вероятность полного восстановления функций поврежденной руки ребенка - около 80 процентов. На третьем пальце врачам удалось выполнить пластику мягких тканей.

И операция действительно прошла успешно.

- Пациент чувствует себя хорошо, пальцы прижились, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе СПбГПМУ. - Врачи дают оптимистичные прогнозы. По их словам, сейчас дело стоит только за реабилитацией, которая может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, но главное, что мальчику удалось сохранить пальчики. Врачи счастливы!

Эти врачи помогли ребенку вернуть пальцы Фото: предоставлено университетом

Эти врачи помогли ребенку вернуть пальцы Фото: предоставлено университетом

Кирилла уже выписали из больницы. Сейчас он дома с семьей.

- Мы очень переживали за ребенка, особенно его младший брат, - поделился с «КП-Петербург» отец детей Виктор. – Мы младшего сына даже водили к психологу, чтобы его успокоить. Со старшим тоже работали специалисты. И у нас все получилось. Спасибо врачам! Отторжения пальцев не произошло. Они прижились! Правда, пока сын ими не может двигать. Сказали, что это будет возможно только в августе. Коля уже извинился перед братиком. И сейчас они вернулись к обычной жизни. Гуляют вместе, но в такие опасные игры больше не играют.

Старший брат, по словам отца, обиды на младшего не держит. Коля и Кирилл теперь снова не разлей вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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