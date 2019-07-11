Милонов просит Колокольцева ввести автомобильный знак «Беременная за рулем»

Компанию из «Инвалида», «Новичка» и «Туфельки» может пополнить еще один автомобильный знак – «Беременная за рулем». Ввести его министра внутренних дел Владимира Колокольцева просит известный своими патриархальными взглядами депутат Госдумы Виталий Милонов.

– Вождение автомобиля перестало быть исключительно мужским занятием, – пишет парламентарий Колокольцеву. – Смотря на автомобильный поток в крупных городах страны, складывается впечатление, что не менее половины автолюбителей – женщины. Количество автомобилей и, соответственно, аварий растет. И особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.

Депутат руководствуется исключительно благими намерениями: про защиту материнства и детства написано даже в Конституции.

– Целесообразным шагом стало бы введение специализированного знака на автомобиль, который бы сигнализировал остальным участникам движения о том, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать, – предлагает Милонов. – Наличие такого знака помогло бы нашим женщинам избежать ряда неприятных ситуаций и повысило бы уровень вежливости со стороны остальных водителей. Наличие такого знака должно давать право парковки на местах для маломобильных граждан и ряд иных преимуществ.

Идея Милонова спровоцировала дискуссии в соцсетях. Зазвучали предложения и вовсе запретить «сильно беременным» садиться за баранку. Но, справедливости ради, сам депутат подчеркивает, что «как-либо ограничивать права матерей и беременных на вождение автомобиля невозможно, да и не нужно».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель общественной организации автомобилистов «СПб.авто»:

– Подобную инициативу обсуждали в Петербурге года два назад. Речь шла даже не о знаках, а о том, чтобы разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов. И тогда столкнулись с сопротивлением со стороны женского сообщества: женщины говорили, что не нужно приравнивать их к инвалидам. Думаю, такой же реакция будет и сейчас.

В моем понимании, стоит расширить круг лиц, которым можно оставлять машину на местах для инвалидов: включить в него не только беременных, но и многодетных, например. Но здесь важно, чтобы формулировки и знаки никого не обидели.

Знак «Беременная за рулем», конечно, может вызвать негатив. Но по большей части участники дорожного движения будут относиться к такому водителю максимально корректно и аккуратно.

А вот предложения убрать женщин на поздних сроках из-за руля – это тема очень сложная. Как и с пожилыми водителями. Все сильно индивидуально. Нельзя подходить к таким вопросам стандартизированно: пусть каждая женщина решает, стоит ли ей водить машину, сама.