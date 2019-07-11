2019-07-11T16:34:11+03:00
Общество

Недетская жестокость: В России могут снизить возраст наказания для малолетних живодеров

Петербургские депутаты уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Живодерство могут приравнять к таким преступлениям, как: убийство, разбой, вымогательство, вандализм и терроризм.Живодерство могут приравнять к таким преступлениям, как: убийство, разбой, вымогательство, вандализм и терроризм.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Каждая такая история потрясает своей жестокостью. Самая громкая – это, конечно, хабаровские живодерки. Но и без них садистских издевательств над животными хватает: фотографии покалеченных собак, кошек, птиц и других зверей регулярно появляются в интернете. Выкладывают их чаще всего подростки – они же и устраивают расправу на беззащитными животными.

Малолетним садистам чаще всего нет шестнадцати лет – этот тот минимальный возраст, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Подростки это знают, и такая безнаказанность только придает им кураж.

Петербургские парламентарии полагают: отчасти улучшить ситуацию смогут поправки в Уголовный Кодекс РФ. Инициативу, которая прошла все чтения в городском парламенте, теперь внесли на рассмотрение в Госдуму.

- Подростки часто мучают зверей не ради забавы, а ради банальной популярности в соцсетях, - рассказал, представляя законопроект, глава петербургского парламентского комитета по законодательству депутат Денис Четырбок. - Уголовное наказание – это повод еще раз задуматься, стоят ли лайки и репосты в социальных сетях страданий тех, кто сейчас, вопреки всему, все еще доверяет человеку.

Напомним, ранее проект закона уже поддержал Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ. Шансы, что поправки в Уголовный Кодекс примут, велики. Если это случится, живодерство встанет в один ряд с такими преступлениями, как, в частности, убийство, разбой, вымогательство, вандализм и терроризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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