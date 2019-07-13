Бак пробило, машина вспыхнула: На Пискаревском проспекте в Петербурге сгорел «Форд» неудачно наехавший на люк

Огненную сцену, почти как из голливудских боевиков увидели утром 13 июля десятки жители Калининского района Петербурга и водители, проезжавшие по Пискаревскому проспекту. Около 8:00 здесь «горела» дорога. На проезжей части полыхал разлившийся бензин, а в заборе - иномарка.

- «Форд Мондео» наехал на открытый люк, крышкой пробило бензобак, а его подкинуло и бросило в отбойник. Потом автомобиль влетел в ограждение и загорелся, - сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/719997" frameborder="0"></iframe> На Пискаревском проспекте сгорела иномарка, у которой крышкой люка пробило бак.Водитель машины не пострадал. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Шум, гам, крики испуганных прохожих и пассажиров маршрутки, которые выбежали помочь возможным пострадавшим. Впрочем, огонь был слишком сильным, поэтому люди даже не пытались его тушить. Лишь вызвали пожарных.

- 13 июля в 07:50 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о происшествии в Калининском районе. На пересечении Пискарёвского проспекта и проспекта Непокорённых произошло ДТП, в результате которого случилось возгорание автомобиля. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На Пискаревском проспекте в Петербурге сгорел "Форд". У автомобиля крышкой люка пробило бак. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По счастью, несмотря на страшную картину происшествия, обошлось без жертв. Несмотря на то, что машина, а вместе с ней и разлитый по дороге бензин вспыхнули моментально, водитель практически не пострадал. Он был в салоне один и успел выпрыгнуть до того, как огонь полностью охватил легковушку.

По словам очевидцев, которые оказали мужчине первую помощь, у него лишь небольшие ожоги. 13 июля он смело может отмечать свой второй день рождения.

Сама иномарка сгорела практически моментально, а прибывшие пожарные лишь потушили остов и смыли остатки бензина с проезжей части.