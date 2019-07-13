Смена состава: «Зенит» начинает новый футбольный сезон 2019/2020

14 июля стартует очередной сезон Российской Премьер-лиги. Действующие чемпионы - ФК «Зенит» - на домашней арене примут дебютанта высшей лиги «Тамбов».

А осенью «Зенит» вступит в борьбу за победу в Лиге чемпионов. Соперников по групповому этапу команда узнает 29 августа. Первый матч назначен на середину сентября.

К игровому сезону сине-бело-голубые подходят в слегка измененном составе. Эксперты называют это большой чисткой перед Еврокубком. Не секрет, что обойма клуба чрезмерно раздута, из-за этого многие футболисты не получают достаточно игровой практики.

осенью «Зенит» вступит в борьбу за победу в Лиге чемпионов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть игроков, впрочем, из тех, кого мы не так часто видели на поле «Газпром-арены», уже перешла в другие клубы. Есть и два «летних» новичка команды. При этом трансферное окно в России открыто до 2 сентября, поэтому шансы на то, что мы услышим еще несколько новых имен или попрощаемся со старыми футболистами, велики.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Дуглас САНТОС

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 25 лет.

Клубы: «Наутико», «Гранада», «Удинезе», «Атлетико Минейро», «Гамбург».

Позиция: левый защитник.

Контракт: подписан на 5 лет.

Игровой номер: 3.

Перешел в «Зенит» из немецкого «Гамбурга», где провел три года. Сыграл за клуб 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. Ранее в составе «Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка Бразилии и чемпионом Лиги Минейро.

Земляк Халка уже успел завоевать четыре серьезных трофея. Четкая игра в защите, умение разгонять атаку и выполнить своевременный решающий пас - Сантос был самым ценным защитником второго по силе дивизиона Германии. При этом за 38 матчей прошлого сезона он заработал всего четыре желтые карточки и ни разу не удалялся с поля. Практически идеальный результат.

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«Я взял бы себе 6-й номер, но он закреплен за капитаном. Тройка тоже отличная цифра, но самое главное - не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь. Когда «Зенит» вел со мной переговоры, я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов, и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события. Намерен плодотворно работать, чтобы принести пользу «Зениту». Хочу поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива».

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Сергей СЕМАК:

- Конечно, адаптация требуется. Новая страна, клуб - не так просто влиться сразу. Есть большой плюс в том, что он поиграл в Европе. Европейская адаптация прошла успешно. Мне кажется, он быстро вольется в игру нашей команды. Но понятно, что чудес никто не ждет. Дуглас Сантос хорошо работает с мячом, обучен тактическим передачам. Для нас это усиление. Ждем, когда сможем посмотреть на него в официальных матчах.

Алексей СУТОРМИН

Гражданство: Россия.

Возраст: 25 лет.

Клубы: «Зенит-м», «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», «Рубин».

Позиция: полузащитник.

Контракт: подписан на 3 года с возможностью продления на 1 год.

Игровой номер: 91.

Алексей Сутормин вернулся в «Зенит» из «Рубина». Фото: fc-zenit.ru

Ситуация с Суторминым, мягко скажем, удивила трансферный рынок. Было известно, что «Зенит» проявляет активный интерес к перспективному игроку с российским паспортом. К тому же своему воспитаннику. Алексей действительно провел прошлый сезон, кстати, первый в высшем дивизионе, на впечатляющем уровне: забил за «Оренбург» 8 голов, в том числе и в домашние ворота сине-бело-голубых, отдал 2 голевые передачи и вошел в число лидеров сезона по числу отборов - их у него 50. А еще он забил 11 пенальти и ни разу (!) не промахнулся.

«Мне, как тренеру, Сутормин интересен», - открыто заявлял главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Все ждали, что игрока подпишут со дня на день. И его подписали… только не в «Зенит», а в «Рубин». С контрактом на 4 года.

Правда, в Казани Алексей провел всего лишь неделю, но успел провести один контрольный матч. А потом внезапно оказался в Санкт-Петербурге: говорят, этому поспособствовали переговоры на самом высоком футбольном уровне. Теперь Алексей просто обязан отличиться на поле, чтобы запомниться болельщикам не только как игрок, который в одно трансферное окно умудрился сменить два клуба.

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«Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам за то, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса - шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть».

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Сергей СЕМАК:

- Это игрок атакующего плана, и мы рассматриваем его как полузащитника. Что касается выбора футболиста, то, думаю, Леша с удовольствием перешел в «Зенит». А что случилось и почему сначала он решил перейти в «Рубин», достаточно быстро поменяв мнение или, может быть, из-за затянувшихся на каком-то этапе переговоров, что подтолкнуло сделать этот шаг, сказать сложно. Никто никого не заставлял переходить.

СПАСИБО И УДАЧИ

За последние две недели расположение команды покинули многие футболисты.

Первым контракт по обоюдному согласию расторгли с Клаудио Маркизио. Он присоединился к «Зениту» в сентябре 2018 года. Провел 15 матчей, забил 2 мяча. На итальянца, который более десяти лет провел в «Ювентусе», возлагали большие надежды, однако обострение травмы, долгое вынужденное лечение не позволили футболисту стать игроком основы. Последний раз он выходил на поле в феврале.

Затем в «Сочи» (бывший «Динамо СПб». - Прим. ред.) перешли Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. Напомним, оба стали игроками сине-бело-голубых в 2016-м - в августе и декабре соответственно. Новосельцев даже успел стать бронзовым призером страны в составе клуба. Однако с января 2018 года он на правах аренды выступал то за тульский «Арсенал», то за махачкалинский «Анжи», то за «Ростов». Ибрагим Цаллагов в свою очередь провел последние два сезона в аренде в «Динамо», а затем - в «Рубине».

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита». Фото: fc-zenit.ru

Сразу после этого было объявлено о переходе Дмитрия Полоза. Нападающий провел в «Зените» полный сезон 2017/18. Его личная статистика при Роберто Манчини - 31 матч, 3 мяча, 5 результативных передач. Сергей Семак Полоза в основе не увидел, и прошлый сезон форвард провел в аренде в «Рубине». А теперь он игрок «Сочи».

Туда же отправился и Эльмир Набиуллин. В соцсетях после четвертого трансфера на черноморское побережье стали шутить, что «Сочи» - фарм-клуб «Зенита». По слухам, туда же этим летом отправятся еще некоторые футболистов с берегов Невы.

Кстати, Набиуллин на данный момент - единственный из этой четверки, кто перешел в другой клуб в статусе чемпиона Премьер-лиги. За два полноценных сезона в Петербурге защитник провел 22 матча, отдал 2 результативные передачи.

Кроме того, сначала шла речь о том, что закончил игровую карьеру Александр Анюков - пятикратный чемпион России. Триумфально вернувшись на один сезон, он с чистой совестью перешел в тренерскую структуру клуба - по крайней мере, это было объявлено болельщикам. Однако в субботу утром, 13 июля, их огорошили - Анюков возвращается на поле. Но не в Петербурге. Александр отправился в самарские "Крылья советов".

Эта ситуация вызвала недоумение у фанатов сине-бело-голубых: мол, а как же прощальный матч, почему бы не удержать такого игрока. Но те, кто помнят спортивную биографию Анюкова, с пониманием отнеслись к его решению - в Самаре Александр начинал как футболист, такой поступок - дань уважения родному городу.

Уехал в родной «Спортинг» Луиш Нету. Он провел в «Зените» шесть лет и прощался со стадионом, друзьями по клубу, болельщиками со слезами на глазах.

И буквально в пятницу вечером, подтвердились еще два трансфера со знаком минус. Так, вратарь Егор Бабурин, отыгравший прошлый сезон в аренде в «Рубине», полноценно переходит в «Ростов». Правда, с небольшой оговоркой.

- По условиям соглашения петербуржцы сохраняют приоритетное право обратного выкупа, - рассказали в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, Бабурин — воспитанник «Газпром»-Академии «Зенита». В 2010- м дебютировал в молодежном первенстве, с 2012-го – выступал и за основной состав. Провел в нем семь матчей, из них шесть – на ноль. В составе «Зенита» завоевал чемпионский титул в сезоне-2014/15 и серебряные медали в 2013 году.

В свою очередь бразильский полузащитник Эрнани пока что уходит лишь в аренду. Ближайший сезон он проведет в итальянской «Парме».

К «Зениту» Эрнани присоединился в конце 2016-го года. К этому моменту футболист уже был чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17. В составе сине-бело-голубых он провел 37 матчей, в которых отметился голом и двумя результативными передачами. Сезон 2017/18 Эрнани также провел в аренде в «Сент-Этьене», а затем на год вернулся в Петербург и стал чемпионом Российской Премьер-лиги.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Константин ОСИПОВ, спортивный аналитик: «Те, кто покинул команду, не определяли рисунок игры»

- «Зенит» провел очень удачный прошлый сезон: золото за три тура до конца чемпионата, достойные матчи с принципиальными соперниками. Немного расстроил результат Суперкубка, но, я думаю, что Семак держит в уме и длинный сезон, и Лигу чемпионов, и будет выводить команду на пик формы к середине сентября, когда начнутся еврокубки. С этой точки зрения хорошо, что у нас в первых турах нет серьезных соперников.

Я уверен, что усиление в ближайшие полтора месяца еще будет. Ну а те, кто ушел, не определяли рисунок игры. Тренерский штаб «почистил» скамейку, не более. Кроме того, не забывайте, что еще и Кокорин может вернуться - решение с его контрактом отложено до того момента, как он освободится.