2019-07-13T17:49:59+03:00
Происшествия

Рейс «Ларнака-Петербург» не может улететь с Кипра из-за сообщения о бомбе на борту

Пассажиры уже несколько часов ждут в аэропорту, пока местные спецслужбы проверяют самолет
Петр КИБЕР
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Рейс FV5704 "Ларнака-Петербург" несколько часов не может вылететь с Кипра из-за сообщения о бомбе.Рейс FV5704 "Ларнака-Петербург" несколько часов не может вылететь с Кипра из-за сообщения о бомбе.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Несколько сотен петербуржцев застряли в аэропорту кипрского города Ларнака. Их самолет должен был вылететь в сторону Пулково еще в 11:25 по местному времени, но уже несколько часов людям приходится сидеть на чемоданах.

- Рейс 5704 из международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задерживается по причине получения от транспортного управления Кипра информации о поступившем к ним сообщении об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна, - сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

За словами «угроза безопасности пассажиров и целостности воздушного судна» скрывается анонимное сообщение о взрывном устройстве в самолете, которое незадолго до вылета получила местная полиция, о чем сообщают местные СМИ.

При этом, по словам пассажиров, их уже успели посадить в самолет, а потом попросили всех выйти обратно. Сейчас воздушное судно проверяют кипрские спецслужбы. Стражи порядка также ищут того, кто сообщил о бомбе.

В аэропорту Ларнаки застряли сотни петербургских туристов с детьми. Фото: vk.com/spb_today

В аэропорту Ларнаки застряли сотни петербургских туристов с детьми. Фото: vk.com/spb_today

- Посадили в самолет 80 человек, через час выпустили, объяснив техническими сложностями аэропорта Ларнака. В 12:50 экипаж покинул борт. Сидим в терминале, ждем ваучеры на питание. И информации о времени вылета. Других билетов на сегодня отсюда нет, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Возможно, что это пассажир, опаздывающий на рейс. Впрочем, после трагедии с рейсом «Шарм-эль-Шейх – Петербург» в 2015 году, когда из-за взрывного устройства погибли 224 человека, все подобные сообщения отрабатываются с максимальным вниманием. С того момента прямого авиасообщения между Египтом и Россией нет.

Пока сведений о вылете рейса из Ларнаки не поступало. Судя по табло прилета аэропорта Пулково, прибытия самолета ожидают не раньше 20:00. И время постоянно сдвигается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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