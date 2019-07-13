В Петербурге сын мигранта из Африки украл у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой бриллиант за 12 миллионов рублей

Петербург - город возможностей. Не Москва, конечно, но и в Северной столице порой происходят странные до анекдотичности ситуации. Так, некий афро-россиянин в одночасье стал богаче на 13 с лишним миллионов рублей, обокрав известную актрису, но почти тут же попался в руки полиции.

- 13 июля 2019 года в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что около 9 утра неизвестный злоумышленник проник в микроавтобус, припаркованный у дома 34 на Пионерской улице, откуда похитил сумку жительницы Москвы, где находились кольцо стоимостью 12 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кроме драгоценного в прямом смысле колечка с бриллиантом, в украденной сумочке лежали часы «Ролекс» за 1,2 миллиона рублей, мобильный телефон, кошелек с 15 тысячами рублей и банковскими картами, а также два конверта с наличностью - по 50 тысяч рублей в каждом, плюс всякие женские штучки.

Все вместе потянуло на 13,5 миллионов рублей. Именно такую сумму ущерба заявила обездоленная москвичка. Самое интересное, что, по информации «Комсомолки», это была не простая девушка, а самая что ни на есть звезда - актриса кино Мария Шумакова, известная по сериалу «Сладкая жизнь».В Петербург она приехала на съемки и вещи у нее похитили из передвижной гримерки.

Похитителем оказался петербуржец с необычной внешностью. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Воришку стражи порядка задержали молниеносно. Отследив момент похищения по камерам наблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 26-летний петербуржец. Быстро найти молодого человека в 5-миллионном городе помогла его внешность. Мужчина наполовину африканец, а темнокожих правонарушителей в Петербурге не так уж много.

В настоящее время похититель задержан, а все украденные драгоценности возвращены хозяйке. Уголовное дело заведено по статье «Кража».