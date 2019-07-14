140 человек вот уже 18 часов не могут вылететь из Болгарии в Санкт-Петербург

Около 140 человек вот уже без малого 19 часов не могут вылететь в Санкт-Петербург из болгарского города Бургас. Причину задержки никто не объясняет.

Рейс из Бургаса в Северную столицу должен был отправиться еще 13 июля в 19:30 по местному времени (оно у нас с Бургасом одинаковое). Тем не менее что-то нарушило график: по словам самих несостоявшихся пассажиров, сначала их четыре часа продержали в зале ожидания, потом посадили на резервный самолет и пообещали скорый вылет.

- Вместо этого мы просидели в салоне еще два часа, - рассказал «Комсомолке» один из пострадавших Денис Овчаренко. – Все это время самолет с людьми на борту, видимо, проходил техосмотр, заправлялся.

На данный момент пассажиров разместили в гостиницах. Информации о времени вылета по-прежнему нет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Но и на этот раз не сложилось: вместо отправки людей вывели из салона и расселили по гостиницам в 30 километрах от аэропорта. Номера, отмечает наш собеседник, предоставили очень хорошие, обеспечили питанием, но на главный вопрос – когда, собственно, людям удастся вернуться домой? – так никто и не ответил.

- Я считаю, что нас обманули, - уверен Денис. – Примерно в два часа ночи болгарские сотрудники аэропорта сообщили, что дозвонились до консульства, и российские официальные органы теперь знают о нашей проблеме. Но в четыре утра я лично звонил по трем номерам, которые указаны на сайте представительства, и никто не ответил. Что, резко закончился рабочий день?

На данный момент никакой информации о сроках вылета по-прежнему нет. Люди в панике: у многих в Санкт-Петербурге должна была быть пересадка на другой самолет или поезд.

Связаться с офисом компании Bulgaria Air, которая отвечает за рейс, корреспондентам «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» пока не удалось. Мы следим за развитием событий.