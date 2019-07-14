2019-07-14T16:20:46+03:00
Общество

"Без справки они, видимо, не уверены": комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал доказать, что Борис Стругацкий являлся писателем

Такой запрос получил депутат Борис Вишневский, который планирует установить мэтру мемориальную доску
Сергей ВОЛЧКОВ
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Борис Натанович над этой ситуацией, наверное, искренне бы посмеялся. Фото: из личного архива Бориса ВишневскогоБорис Натанович над этой ситуацией, наверное, искренне бы посмеялся. Фото: из личного архива Бориса Вишневского
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«Без бумажки ты букашка» - помните такую присказку? Как выяснилось на днях, она относится ко всем без исключения – даже к тем, кто в письменном подтверждении своих заслуг уже вроде как много лет не нуждается. Взять хотя бы Бориса Стругацкого, который вместе с братом Аркадием по праву занимает особое место в золотом пантеоне мировой фантастики. Не так давно Комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал у депутата Закса Бориса Вишневского, который выступил с предложением установить младшему Стругацкому мемориальную доску, справку о том, что Борис Натанович действительно является писателем.

С ПЕЧАТЬЮ И НА ФОРМЕННОМ БЛАНКЕ

По словам самого Вишневского, такое требование комитета стало для него полнейшей неожиданностью.

- Меня, в общем, трудно удивить, но… - отмечает он. – Видимо, без справки они в этом не уверены.

Установке доски это, впрочем, никак не помешает: Борис Лазаревич обратился в Союз писателей Санкт-Петербурга, и его председатель, Сергей Арно, отсмеявшись, пообещал, что справку выдадут.

- Правда, не в том, что Борис Стругацкий являлся писателем по факту, - уточняет Арно. – Это, я надеюсь, всем и так известно и понятно. В справке – на официальном бланке, с подписью и печатью - будет значиться, что он состоял в нашем Союзе писателей, только и всего.

"А еще культурная столица!" - сокрушаются между тем пользователи социальных сетей. Фото: Артем КИЛЬКИН

"А еще культурная столица!" - сокрушаются между тем пользователи социальных сетей.Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ СТРАШНО, НО ГРУСТНО

Откуда вообще взялось такое абсурдное требование, ни Вишневский, ни Арно сказать не в силах. Но на комитетчиков зла не держат и нам не советуют: скорее всего, имела место быть всего лишь чья-то нелепая перестраховка.

- Я думаю, это идет еще из далекого советского времени, когда такие справки действительно были необходимы, - рассказывает Сергей Игоревич. – Ну да, возможно, кто-то просто решил таким вот образом перестраховаться, прикрыться от беды всеми мыслимыми и немыслимыми бумажками. Ничего страшного, в общем-то, не случилось – забавная история, только и всего.

Мемориальная доска, посвященная Борису Натановичу Стругацкому, должна появиться на доме по улице Победы, 4, на углу улиц Победы и Варшавской. Уже готов эскиз, выбрано конкретное место (стена, обращенная к Варшавской – там больше поток людей), найден скульптор, решены вопросы оплаты. Когда именно это случится – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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