«Остановите это!»: бывший солист группы Smokie Крис Норман ушел со сцены фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Третий день большого музыкального фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге ознаменовался маленьким, но довольно неприятным происшествием: британский рок-музыкант, бывший солист группы Smokie Крис Норман внезапно прервал выступление и ушел со сцены Ледового Дворца.

- В середине второй песни Крис попросил музыкантов остановиться, - рассказывают гости мероприятия в социальных сетях. – «Stop it. Stоp it!». Выждал паузу, сказал что-то вроде «this sound is really s***» и ушел со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом.

Когда все проблемы были устранены, Норман вернулся и отыграл программу на полную катушку. Фото: Эндрю Кондоррр / Вконтакте

Какое-то время в отсутствие Нормана зал держал гитарист. Сам Норман в это время, судя по всему, о чем-то разговаривал с организаторами.

- Все дело в том, что техник Криса Нормана забыл включить ему ушной монитор – это устройство, необходимое вокалисту для того, чтобы слышать себя во время выступления и контролировать голос, - рассказал "Комсомолке" в Петербурге" директор по маркетингу фестиваля «Белые ночи» Сергей Грицюк. – Крис ушел за кулисы, монитор включили, он вернулся и продолжил выступление. Вот и вся история.

Крис Норман показал язык фанатам на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

Действительно – спустя несколько минут музыкант не просто вновь появился на сцене, но и начал исполнять программу с самого начала. А в какой-то момент Норман так раздухарился, что даже показал язык поклонникам, которые снимали его на смартфоны.