Музыкальные фестивали и рыцарский турнир: Куда податься в Петербурге 13-14 июля

ЛЕТНИЙ ОПЕН-ЭЙР

«Усадьба Джаз»

Хедлайнер этого года - группа «Сплин». Лидер коллектива Александр Васильев, рожденный, кстати, в Ленинграде, уже в двенадцать лет точно знал, что посвятит себя музыке. Такое решение он принял, после того как побывал на концерте «Машины времени». А сейчас и сам «Сплин» может составить конкуренцию Андрею Макаревичу и его команде. На «Усадьбе Джаз» в этом году коллектив представит специальную акустическую программу Unplugged, что переводится как «отключенный от сети».

КТО ЕЩЕ ВЫСТУПИТ НА ФЕСТИВАЛЕ:

- украинская группа SunSay, основанная вокалистом легендарной «Пятницы» Андреем Запорожцем

- виртуоз-балалаечник Алексей Архиповский. Он создал свой собственный стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством - «электрификацией» инструмента

- британская трубачка Яз Ахмед. Ее отец родом из Бахрейна, мать - из Великобритании, а свой новый альбом La Saboteuse она называет исследованием собственных корней

- квартет Константина Хазановича. Хазанович - пианист, композитор, мультиинструменталист, один из лучших кларнетистов России.

Когда: 13 июля.

Где: ЦПКиО имени Кирова, Елагин остров.

Начало: 14.00.

Цена билетов: 2500 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ НА ДВОРЦОВОЙ

«Петербург live»

Еще один летний фестиваль, но на этот раз в самом центре города и с бесплатным входом. В этом году зрители вживую услышат звезд фолк-рок-музыки, а хедлайнером станет известная певица Пелагея. Об этой талантливой девочке из Новосибирска вся страна узнала, когда ей было всего десять лет. Тогда она победила на конкуре «Утренняя звезда» в номинации «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года». С тех пор прошло более двадцати лет, но Пелагея остается верна себе - в ее основном репертуаре по-прежнему народные песни, которые знает и любит вся страна. А еще большую известность Пелагея получила, после того как стала членом жюри в популярном телешоу «Голос».

На сцену также выйдут Zdob si Zdub, Тина Кузнецова, более известная как Zventa Sventana, Марина Капуро, «После 11» и «Ива Нова».

Когда: 13 июля.

Где: Дворцовая площадь.

Начало: 18.00.

Вход бесплатный.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КРОНШТАДТЕ

«Вперед смотрящий»

К современному искусству можно относиться по-разному, но с одним не поспоришь: оно расширяет границы сознания. Два дня в Кронштадте будет проходить фестиваль «Вперед смотрящий», который включит в себя более пятнадцати оригинальных арт-объектов, созданных специально для форта Константин, осмысляющих «память места».

- Пространство внутри форта сколь прагматично, столь и загадочно. Узкие коридоры - батареи с остатками рельсов, маленькие комнатки для хранения снарядов с загадочными отверстиями в стенах, влажный даже в летнюю жару пол и гулкое эхо, навсегда поселившееся в этой бетонной шкатулке. Мы предлагаем художникам создать объекты и инсталляции, которые раскрывали бы понятия «граница», «горизонт», отношения «свой - чужой», - говорит куратор фестиваля Елена Губанова.

Участниками проекта станут современные российские и иностранные художники, работающие со скульптурой, объектами и мультимедийными инсталляциями. А по вечерам гостей ожидает музыкальная программа. Организаторы обещают разнообразие жанров - от электронной до симфонической музыки.

Когда: 13, 14 июля.

Где: форт Константин, Кронштадт.

Начало: 10.00.

Цена билетов: 300 рублей.

ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ

«Битва на Неве»

Рыцарское Средневековье в самом сердце Петербурга. Исторический турнир по мотивам XV века пройдет в Петропавловской крепости.

- Гордые и обученные кони, статные и величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы в парче и шелках, крикливые и озорные шуты - все это неотъемлемые детали истинного турнира, - говорят организаторы.

РАСПИСАНИЕ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

13 июля

11.00 - мужские массовые бои (5 на 5)

14.30 - интерактивы для зрителей

15.00 - женские массовые бои

17.00 - одиночные бои

19.25 - гала-концерт с участием групп DarkRiver, Argemonia и Teufelstanz.

14 июля

12.45 - бои рыцарей-зачинщиков

13.00, 15.45 - выступление менестрелей (средневековых поэтов) 13.20 - испытание рыцарей, бои на разных видах оружия

13.40 - джостинг (конные сшибки)

17.00 - танцевальный мастер-класс.

Помимо состязаний, гостей ждет историческая ярмарка.

Когда: 13, 14 июля.

Где: Петропавловская крепость.

Начало: 13 июля - 11.00, 14 июля - 12.00.

Вход бесплатный.