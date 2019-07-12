Музыкальные фестивали и рыцарский турнир: Куда податься в Петербурге 13-14 июля
ЛЕТНИЙ ОПЕН-ЭЙР
«Усадьба Джаз»
Хедлайнер этого года - группа «Сплин». Лидер коллектива Александр Васильев, рожденный, кстати, в Ленинграде, уже в двенадцать лет точно знал, что посвятит себя музыке. Такое решение он принял, после того как побывал на концерте «Машины времени». А сейчас и сам «Сплин» может составить конкуренцию Андрею Макаревичу и его команде. На «Усадьбе Джаз» в этом году коллектив представит специальную акустическую программу Unplugged, что переводится как «отключенный от сети».
КТО ЕЩЕ ВЫСТУПИТ НА ФЕСТИВАЛЕ:
- украинская группа SunSay, основанная вокалистом легендарной «Пятницы» Андреем Запорожцем
- виртуоз-балалаечник Алексей Архиповский. Он создал свой собственный стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством - «электрификацией» инструмента
- британская трубачка Яз Ахмед. Ее отец родом из Бахрейна, мать - из Великобритании, а свой новый альбом La Saboteuse она называет исследованием собственных корней
- квартет Константина Хазановича. Хазанович - пианист, композитор, мультиинструменталист, один из лучших кларнетистов России.
Когда: 13 июля.
Где: ЦПКиО имени Кирова, Елагин остров.
Начало: 14.00.
Цена билетов: 2500 рублей.
БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ НА ДВОРЦОВОЙ
«Петербург live»
Еще один летний фестиваль, но на этот раз в самом центре города и с бесплатным входом. В этом году зрители вживую услышат звезд фолк-рок-музыки, а хедлайнером станет известная певица Пелагея. Об этой талантливой девочке из Новосибирска вся страна узнала, когда ей было всего десять лет. Тогда она победила на конкуре «Утренняя звезда» в номинации «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года». С тех пор прошло более двадцати лет, но Пелагея остается верна себе - в ее основном репертуаре по-прежнему народные песни, которые знает и любит вся страна. А еще большую известность Пелагея получила, после того как стала членом жюри в популярном телешоу «Голос».
На сцену также выйдут Zdob si Zdub, Тина Кузнецова, более известная как Zventa Sventana, Марина Капуро, «После 11» и «Ива Нова».
Когда: 13 июля.
Где: Дворцовая площадь.
Начало: 18.00.
Вход бесплатный.
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В КРОНШТАДТЕ
«Вперед смотрящий»
К современному искусству можно относиться по-разному, но с одним не поспоришь: оно расширяет границы сознания. Два дня в Кронштадте будет проходить фестиваль «Вперед смотрящий», который включит в себя более пятнадцати оригинальных арт-объектов, созданных специально для форта Константин, осмысляющих «память места».
- Пространство внутри форта сколь прагматично, столь и загадочно. Узкие коридоры - батареи с остатками рельсов, маленькие комнатки для хранения снарядов с загадочными отверстиями в стенах, влажный даже в летнюю жару пол и гулкое эхо, навсегда поселившееся в этой бетонной шкатулке. Мы предлагаем художникам создать объекты и инсталляции, которые раскрывали бы понятия «граница», «горизонт», отношения «свой - чужой», - говорит куратор фестиваля Елена Губанова.
Участниками проекта станут современные российские и иностранные художники, работающие со скульптурой, объектами и мультимедийными инсталляциями. А по вечерам гостей ожидает музыкальная программа. Организаторы обещают разнообразие жанров - от электронной до симфонической музыки.
Когда: 13, 14 июля.
Где: форт Константин, Кронштадт.
Начало: 10.00.
Цена билетов: 300 рублей.
ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ
«Битва на Неве»
Рыцарское Средневековье в самом сердце Петербурга. Исторический турнир по мотивам XV века пройдет в Петропавловской крепости.
- Гордые и обученные кони, статные и величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы в парче и шелках, крикливые и озорные шуты - все это неотъемлемые детали истинного турнира, - говорят организаторы.
РАСПИСАНИЕ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
13 июля
11.00 - мужские массовые бои (5 на 5)
14.30 - интерактивы для зрителей
15.00 - женские массовые бои
17.00 - одиночные бои
19.25 - гала-концерт с участием групп DarkRiver, Argemonia и Teufelstanz.
14 июля
12.45 - бои рыцарей-зачинщиков
13.00, 15.45 - выступление менестрелей (средневековых поэтов) 13.20 - испытание рыцарей, бои на разных видах оружия
13.40 - джостинг (конные сшибки)
17.00 - танцевальный мастер-класс.
Помимо состязаний, гостей ждет историческая ярмарка.
Когда: 13, 14 июля.
Где: Петропавловская крепость.
Начало: 13 июля - 11.00, 14 июля - 12.00.
Вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU