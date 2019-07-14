2019-07-14T21:13:36+03:00
Общество

Ведьмы, жареные вепри и сотни сломанных копий: в Санкт-Петербурге завершился фестиваль "Битва на Неве"

Собрали для вас самые яркие моменты [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Главным событием фестиваля стал конный рыцарский турнир.Главным событием фестиваля стал конный рыцарский турнир.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В эти выходные, 13 и 14 июля, любой желающий мог отправиться в настоящее Средневековье, не покидая при этом Санкт-Петербург. У стен Петропавловской крепости развернулся международный исторический фестиваль «Битва на Неве». Мы побывали там – прошлись по ярмарке, отведали вепрево колено, посмотрели на лихие конные сшибки бронированных рыцарей и послушали волынки и лютни. И теперь готовы поделиться самыми яркими моментами фестиваля с вами.

За время турнира рыцари сломали несколько сотен копий. Фото: Олег ЗОЛОТО

За время турнира рыцари сломали несколько сотен копий.Фото: Олег ЗОЛОТО

Едва сойдя с Иоанновского моста, гости праздника попадали на огромную ярмарку – она протянулась чуть ли не на половину берега, обращенного к Кронверкскому каналу. Чего тут только не было! От милых памятных безделушек вроде заколок, колечек, глиняных фигурок и оловянных солдатиков до настоящих мечей и доспехов. Чуть особняком стояла большая лавка со звериными шкурами и черепам, где можно было купить на удачу настоящий волчий клык или заячью лапку. Рядом с ней на пенечке примостилась колдунья в островерхой шляпе, предлагавшая за символическую цену раскинуть таро или помочь советом.

Какое же Средневековье без ведьм? Фото: Олег ЗОЛОТО

Какое же Средневековье без ведьм?Фото: Олег ЗОЛОТО

В середине площадки разместились «сытные ряды», где можно было перекусить и выпить домашнего лимонада, который продавцы атмосферности ради называли колдовским зельем. Посреди палаток с шашлыками и сосисками высился большой деревянный шатер со средневековой кухней. Рубилось мясо, шинковались овощи, на вертеле над тлеющими углями вращались вертела с запеченными кабанчиками – дух вокруг разносился такой, что можно было слюной захлебнуться. Цены, правда, кусались – за обед из порции «вепрева колена» и «кабаньих ребрышек в меду» пришлось бы отдать больше тысячи рублей.

Настоящая Средневековая кухня. Кабана на вертеле жарить - это вам не шаверму заворачивать! Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая Средневековая кухня. Кабана на вертеле жарить - это вам не шаверму заворачивать!Фото: Олег ЗОЛОТО

В кувшинах - домашний лимонад, который на фестивале атмосферы ради называли "колдовским зельем" Фото: Олег ЗОЛОТО

В кувшинах - домашний лимонад, который на фестивале атмосферы ради называли "колдовским зельем"Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближе к самой крепости организаторы установили площадку для бугуртов – масштабных (насколько это в принципе позволяла площадка) сражений в полный контакт. В самый накаленные моменты лязг оттуда доносился такой, что закладывало уши: отважные воины в тяжелых доспехах лупили друг друга мечами без пощады. Участие в схватках принимали и девушки, так что стереотип о «слабом поле» можно считать развенчанным.

Бугурт - само по себе зрелище захватывающее. А уж в исполнении прекрасных дам... Фото: Олег ЗОЛОТО

Бугурт - само по себе зрелище захватывающее. А уж в исполнении прекрасных дам...Фото: Олег ЗОЛОТО

Так легко и травму получить. И никакие доспехи не спасут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так легко и травму получить. И никакие доспехи не спасут.Фото: Олег ЗОЛОТО

У кого-то еще осталось желание шутить про слабый пол? Фото: Олег ЗОЛОТО

У кого-то еще осталось желание шутить про слабый пол?Фото: Олег ЗОЛОТО

Но главным событием всего фестиваля, безусловно, стал джостинг – конный турнир, если по-простому. Никакого притворства, никакой игры – все предельно серьезно: тяжелые латы, закрытые шлемы, кони, роющие копытами землю. За два дня десять благородных рыцарей из России и зарубежья сломали друг о друга в щеки больше трехсот копий. Словом, можете представить себе масштаб.

Турнир - штука серьезная. А вы думали, тут все понарошку? Фото: Олег ЗОЛОТО

Турнир - штука серьезная. А вы думали, тут все понарошку?Фото: Олег ЗОЛОТО

Рыцарю без оруженосца - ни одеться, ни копье поднять. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рыцарю без оруженосца - ни одеться, ни копье поднять.Фото: Олег ЗОЛОТО

Помимо гофмаршала, выполнявшего роль распорядителя турнира, судьба каждого рыцаря зависела от суда дам (в знак своего особого расположения бойцу они вручали алую розу) и, конечно же, зрителей. Отдать свой голос за одного из участников можно было, повязав ленточку на копье с его флагом. В итоге лучшим из лучших стал реконструктор из Петербурга Дмитрий Петухов, скрывавшийся под именем Николя Де Дюшейрон. Быть обласканным любовью публики мессиру Де Дюшейрону не впервой - в 2016 году он побил рекорд XV века, выстояв в 30 конных сшибках подряд.

Суд дам выражал свое расположение, даря рыцарю алую розу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд дам выражал свое расположение, даря рыцарю алую розу.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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