Из Петербурга могут исчезнуть «кофейни на колесах»

За последние несколько дней Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил с городских улиц, площадей и парков несколько автолавок с кофейными автоматами на борту. Горожане бьют тревогу: формат «кофеен на колесах» всем давно полюбился. Не исчезнут ли разрисованные автомобильчики совсем?

РАБОТАЮТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

В Комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга нам объяснили, что называть происходящее войной не совсем верно.

- На самом деле город ведет борьбу с владельцами передвижных кофеен уже давно, - уточняют в комитете. - Просто в последнее время это стало чаще освещаться, в том числе и в СМИ.

Действительно, масштабы не такие уж большие: за полгода с улиц Санкт-Петербург сотрудники комитета убрали семь машин. В июле и вовсе одну - разрисованный автомобильчик вывезли с Марсова поля. Владелец машины попытался помешать. В результате разгорелся конфликт: чтобы его уладить, пришлось даже вызывать полицию.

Однако стоит помнить, что в статистику попадает только то, что удалось изъять. Бывает, что владельцы или работники, когда им предъявляют претензии, запираются в автомобиле. Да так, что даже стражам порядка не всегда удается их оттуда выцарапать.

За полгода с улиц Санкт-Петербург убрали семь машин-кофеен. Фото: предоставлено Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Впрочем, сути конфликта это никак не меняет. По словам властей, владельцы передвижных кофеен самовольно занимают городскую землю. Налогов они не платят, разрешения на ведение предпринимательской деятельности не имеют. Если добавить сюда антисанитарию, которую зачастую разводят в машинах некоторые особо несознательные бариста, получится целый букет нарушений.

ВЗГЛЯД С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

Чтобы составить полную картину происходящего, мы решили пообщаться с владельцами и сотрудниками передвижных кофеен. Сделать это оказалось не так просто, но вовсе не потому, что «нелегальные бизнесмены» отказывались идти на контакт. Видимо, после сообщений в СМИ и на сайте контролирующих ведомств сработал эффект сарафанного радио: на промежутке от Дворцовой площади до Гостиного Двора нам удалось найти всего четыре автомобильчика с узнаваемыми логотипами на борту. И то три из них оказались закрыты, несмотря на хорошую погоду и разгар туристического сезона. Только в районе Спаса на Крови мы наконец отыскали работающую кофейню и разговорились с бариста по имени Виталий.

- На самом деле происходит какой-то беспредел, - поделился с нами парень. - Мы бы и рады работать легально, но нам не дают! Сколько раз уже обращались в администрацию, в тот же комитет, просили, требовали: скажите, какие нужны бумаги, кому платить, сколько. А в ответ тишина! Вот и приходится выкручиваться.

Рассказы об антисанитарии, по словам нашего собеседника, тоже сильно преувеличены. Действительно, люди в кофейнях на колесах работают разные: кто-то следит за чистотой, а кто-то относится к ней спустя рукава.

- У нас, например, хозяин сам время от времени выезжает на точки, - пояснил Виталий. - Если где-то что-то не помыто или рассыпан кофе, можно получить штраф - от тысячи до пяти тысяч рублей. Это много, особенно если учитывать, что зарплата у бариста в среднем 150 рублей в час, то есть 1800 за смену.

Власти уверены: владельцы передвижных кофеен самовольно занимают городскую землю.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОХОДЫ ПАДАЮТ, РАСХОДЫ РАСТУТ

На обратном пути мы «поймали» еще одну открытую точку. На этот раз на Невском проспекте. Туда как раз с инспекцией прибыл владелец - молодой человек по имени Руслан. Корреспонденту «Комсомолки» в Петербурге» он рассказал, что у передвижных кофеен и без городских властей хватает проблем.

- Нормальная машина с оборудованием стоит в среднем 700 тысяч рублей, - поделился Руслан. - В месяц чистого дохода мы получаем, как правило, до 85 тысяч. Вот и считайте, когда это все начнет окупаться. К тому же бизнес это, как ни крути, сезонный: зимой, например, я работал хорошо если в ноль.

По словам Руслана, передвижными кофейнями он владеет уже четыре года, и все это время их рентабельность постепенно снижается. Расходы растут, «вау-эффект» пропал. К тому же со всех сторон давят конкуренты - стационарные кафе и ресторанчики, в которых продается тот же самый кофе, только дешевле.

Владельцы передвижных кофеен признаются, что доход от бизнеса резко снижается.Фото: Олег ЗОЛОТО

- А тут еще и проблемы с властями, - вздыхает наш собеседник. - До этого все было нормально. Ну да, приезжали к нам, составляли какие-то протоколы. Но до такого, чтобы машины изымать, никогда не доходило.

Прогноз у Руслана невеселый: по его мнению, «кофейни на колесах» в Петербурге долго не протянут. Сам он уже решил, что осенью будет закрываться: тянуть и дальше бизнес, который приносит все меньше и меньше дохода, нет ни сил ни желания.

КОМПЕТЕНТНО

Открыть легальную точку несложно!

Между тем специалисты в словах владельцев разрисованных автомобильчиков усматривают долю лукавства. Как отмечает председатель Союза малых предприятий Петербурга Владимир Меньшиков, легализовать торговую точку можно без особых проблем.

- Процедура известна и доступна, - констатирует Меньшиков. - Все ее положения находятся в открытом доступе, и найти их не составляет никакого труда. У нас в городе около восьми тысяч объектов функционирует легально. Что, их владельцы какие-то юридические гении?

С другой стороны, уточняет наш собеседник, легализация - процесс очень бюрократизированный и очень долгий: чтобы на законных основаниях получить свою «точку» в центре города или рядом с метро, нужно потратить уйму нервов и около полутора лет. Поэтому, конечно, владельцам мобильных кофеен проще работать полулегально, тем более что доходность бизнеса падает, а за эти самые полтора года может и вовсе дойти до нуля.