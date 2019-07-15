2019-07-15T10:35:12+03:00
Недвижимость

Как купить квартиру в несколько кликов

Пошаговая инструкция по решению квартирного вопроса в режиме онлайн
Любовь Холопова
Поделиться:
Выбрать жилье, оформить ипотеку и зарегистрировать сегодня можно не выходя из дома. Фото: Depositphotos.com.Выбрать жилье, оформить ипотеку и зарегистрировать сегодня можно не выходя из дома. Фото: Depositphotos.com.
Изменить размер текста:

Цифровые технологии незаметно внедрились в жизнь каждого. Они расширяют наши возможности, помогают общению, оберегают от неприятностей. А еще они экономят наше время. Вспомните, когда вы последний раз ходили оплачивать квитанции в кассу или покупали билеты на поезд на вокзале?

Сложно представить, что когда-то на эти процедуры нужно было планировать два-три часа, ведь сейчас на все уходит не более пяти – десяти минут! Но почему-то, когда речь заходит о таких важных вопросах, как покупка квартиры, многие начинают действовать по старинке и заранее впадают в уныние, представив эту волокиту. А ведь все можно сделать гораздо быстрее и удобнее.

Рассказываем, как воспользоваться современными технологиями для решения квартирного вопроса.

Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новоселье-2019: Какие новостройки будут сданы в Петербурге и пригородах в следующем году
Покупателям, которые хотят заселиться в новую квартиру как можно быстрее, рынок строящегося жилья предлагает массу вариантов. Пока выбор практически не ограничен, но чем дальше, тем больше неопределенности
Новости 24
«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно
«В консульстве от нас отказались»: Застрявшие в Болгарии петербуржцы боятся остаться на улице
Школьники разбились о глухую стену гаража, угнав родительскую машину в Петербурге
Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»
Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково
Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди
В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге