Как купить квартиру в несколько кликов

Цифровые технологии незаметно внедрились в жизнь каждого. Они расширяют наши возможности, помогают общению, оберегают от неприятностей. А еще они экономят наше время. Вспомните, когда вы последний раз ходили оплачивать квитанции в кассу или покупали билеты на поезд на вокзале?

Сложно представить, что когда-то на эти процедуры нужно было планировать два-три часа, ведь сейчас на все уходит не более пяти – десяти минут! Но почему-то, когда речь заходит о таких важных вопросах, как покупка квартиры, многие начинают действовать по старинке и заранее впадают в уныние, представив эту волокиту. А ведь все можно сделать гораздо быстрее и удобнее.

Рассказываем, как воспользоваться современными технологиями для решения квартирного вопроса.

Читать далее