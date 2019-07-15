Миллионы посетителей, сотни тысяч виз и справок

Родом из Петербурга

Единый центр документов на улице Красного Текстильщика хорошо знают не только в Петербурге, ведь именно тут впервые в России внедрили сервис одного окна в сфере услуг. Здесь всегда людно: шутка ли, каждый день в ЕЦД приезжает около семи тысяч человек!

ТЕМА ДНЯ. Какие проблемы можно решить с помощью Единого центра документов 00:00 00:00

- Почему сюда обратилась? - удивилась нашему вопросу молодая девушка. - Потому что виза нужна еще вчера, а собирать документы совершенно некогда.

Всего на территории Единого центра документов оказывают более двух тысяч услуг. Кто-то хочет оформить загранпаспорт, кто-то - визу, некоторым нужны дубликаты документов, выписки или справки из различных госорганов.

- У нас сконцентрирован большой спектр госуслуг, а также представлен широкий спектр сопутствующих услуг: нотариальных, юридических, медицинских. Кроме того, на территории центра есть где припарковать машину и перекусить, - рассказывает генеральный директор Единого центра документов Дмитрий Кострыкин. - Петербуржцы и гости города могут получить интересующие их услуги быстро и качественно. Такую возможность обеспечивает в первую очередь компетентность сотрудников центра, которые постоянно повышают квалификацию и следят за изменениями в законодательстве.

ЕЦД давно заслужил доверие петербуржцев. Фото предоставлено пресс-службой ООО "Бронка Групп".

На заметку туристу

Чаще всего в Единый центр документов обращаются за оформлением загранпаспортов, виз, по миграционным, налоговым вопросам и для регистрации автомобилей.

- Сейчас у петербуржцев популярны путешествия во Францию, потому что в эту страну можно получить визу на срок до пяти лет. Пользуется спросом Япония. А вот оформить первичную визу в США сложно, поэтому поток туристов туда небольшой, - рассказала руководитель Единого визового центра Алина Петрова. - Предпочтения петербуржцев во многом зависят от того, в какие страны есть прямые рейсы из Северной столицы и какова их стоимость.

Сложнее всего получить визу в Саудовскую Аравию, Северную Корею, Бутан, Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Хотя, если постараться…

- Все зависит от желания человека и его готовности собрать обширный пакет документов. Ну а мы в этом всегда готовы помочь, - добавляет Алина Петрова.

Главное - не откладывать на последний момент, ведь сроки выдачи виз определяют консульства.

Анализы за час

Давайте представим ситуацию: вам нужно поменять водительские права. Или оформить личную санитарную книжку. Представляете, сколько времени уйдет на медосмотр и получение нужных справок, если обращаться в поликлинику? А в Едином медицинском центре, который входит в структуру ЕЦД, все можно сделать за несколько часов. Кстати, работает он без выходных, результаты некоторых анализов можно получить в течение часа, а если у вас, не дай бог, обнаружат патологию, то обязательно направят в специализированную клинику на лечение.

На территории центра оказывают более двух тысяч услуг. Фото предоставлено пресс-службой ООО "Бронка Групп".

От налогового вычета до регистрации бизнеса

В список самых популярных у петербуржцев услуг входят оформление налоговых вычетов, вступление в наследство и защита своих прав в суде.

- Сегодня весомую долю вопросов можно решить на портале госуслуг, но многие все равно предпочитают обращаться к нам, - говорит руководитель Центра юридического и налогового консультирования Единого центра документов Наталья Фролова. - Мы консультируем как физические, так и юридические лица. Здесь же, на территории центра, работают нотариусы, что очень удобно. Мы относимся к нашим клиентам как к партнерам и всегда стоим на защите их интересов.

Кстати, недавно клиент центра с помощью специалистов выиграл дело в суде по защите прав потребителя. Петербуржец купил товар через Интернет, но получил некачественную услугу. Продавец на претензии покупателя не реагировал, и тогда горожанин обратился с просьбой помочь составить претензию на продавца в Центр юридического и налогового консультирования. В итоге он не только вернул деньги за некачественную услугу, но и получил возмещение ущерба.

ЦИФРЫ

За 10 лет в Едином центре документов:

- побывали 15 млн человек

- оформлено 1,5 млн заграничных паспортов, 250 тысяч виз

- переведено более 1 миллиона документов

- выдано почти 35 тысяч справок

- до 700 человек вырос штат сотрудников.

КСТАТИ

Кроме центрального комплекса на улице Красного Текстильщика, в Петербурге работают дополнительные подразделения Единого центра документов. Они расположены: проспект Энгельса, 124, корпус 1 (станция метро «Озерки»), Звездная улица, 1 (станция метро «Звездная»), Комендантская площадь, 1А (станция метро «Комендантский проспект»).