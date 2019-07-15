В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект

Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра. Об этом сегодня, 15 июля, заявил главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев на рабочем совещании в Смольном.

- Новый участок должен соединить Камышовую и Планерную улицы, - рассказал Григорьев. - Он необходим в первую очередь для того, чтобы стабилизировать транспортную ситуацию и разгрузить Богатырский проспект.

С этой целью новый участок напрямую подключат к Западному скоростному диаметру. Сейчас, напомним, единственная в непосредственной близости от тех мест развязка с ЗСД находится как раз на Богатырском проспекте. С потоком машин она не справляется, и проспект из-за этого каждый день по утрам и вечерам тонет в пробках. У магистрали между Камышовой и Планерной улицами пропускная способность будет не в пример выше: расчетная - 38 000 автомобилей в сутки, максимальная - 42 000.

Сейчас на месте предполагаемого строительства лес, через который течет река Глухарка. Вторжения в природу не избежать, но, по словам Григорьева, сделают это максимально аккуратно. В частности, перед тем, как прокладывать дорогу, специалисты выкопают и пересадят подальше редкие краснокнижные растения - болотный восковник и болотный крестовник.

К работам планируется приступить в сентябре. По предварительным прогнозам новая магистраль откроется в конце 2020 - в начале 2021 года. Точная стоимость участка пока не определена - известно лишь, что он явно будет недешевым.

КСТАТИ

Затронули на совещании и реконструкцию многострадального Богатырского проспекта. Работы там стартовали ещё в 2012 году, но из-за подрядчиков, которые постоянно срывают сроки, так толком и не продвинулись. По словам Владимира Григорьева, рабочее движение по проспекту запустят уже к 1 сентября. Этот вопрос главный архитектор взял под свою личную ответственность.