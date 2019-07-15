2019-07-15T17:43:06+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект

Сделать это хотели уже много лет - и вот, наконец, у власти "появились деньги и дошли руки"
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Шуваловский проспект, наконец, продлят.Шуваловский проспект, наконец, продлят.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра. Об этом сегодня, 15 июля, заявил главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев на рабочем совещании в Смольном.

- Новый участок должен соединить Камышовую и Планерную улицы, - рассказал Григорьев. - Он необходим в первую очередь для того, чтобы стабилизировать транспортную ситуацию и разгрузить Богатырский проспект.

С этой целью новый участок напрямую подключат к Западному скоростному диаметру. Сейчас, напомним, единственная в непосредственной близости от тех мест развязка с ЗСД находится как раз на Богатырском проспекте. С потоком машин она не справляется, и проспект из-за этого каждый день по утрам и вечерам тонет в пробках. У магистрали между Камышовой и Планерной улицами пропускная способность будет не в пример выше: расчетная - 38 000 автомобилей в сутки, максимальная - 42 000.

Сейчас на месте предполагаемого строительства лес, через который течет река Глухарка. Вторжения в природу не избежать, но, по словам Григорьева, сделают это максимально аккуратно. В частности, перед тем, как прокладывать дорогу, специалисты выкопают и пересадят подальше редкие краснокнижные растения - болотный восковник и болотный крестовник.

К работам планируется приступить в сентябре. По предварительным прогнозам новая магистраль откроется в конце 2020 - в начале 2021 года. Точная стоимость участка пока не определена - известно лишь, что он явно будет недешевым.

КСТАТИ

Затронули на совещании и реконструкцию многострадального Богатырского проспекта. Работы там стартовали ещё в 2012 году, но из-за подрядчиков, которые постоянно срывают сроки, так толком и не продвинулись. По словам Владимира Григорьева, рабочее движение по проспекту запустят уже к 1 сентября. Этот вопрос главный архитектор взял под свою личную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
Спасатели разнесли полтуалета, чтобы достать погибающего котенка
В ночь с 16 на 17 июля петербуржцы смогут увидеть последнее на ближайшие 6 лет лунное затмение
Глава Петербурга потребовал в недельный срок ликвидировать стихийные свалки
Полиция поймала злоумышленников, сливавших топливо с нефтепровода
Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island
В петербургской школе родители отдали 200 тысяч рублей за обучение детей в бесплатных секциях
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
«Сдавая кровь – помогаешь другим людям»: Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором
Лоси пришли к метро «Девяткино» в поисках «доступного жилья»
Семак отметил первую победу «Зенита» в сезоне зажигательным танцем с женой
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево