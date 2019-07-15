Волна, накрывшая волка: «Зенит» начал сезон с победы

Завоевать титул чемпиона – это полдела. Сохранить его – куда сложнее. Сможет ли это сделать «Зенит», узнаем лишь будущей весной. А пока что сине-бело-голубые принимали в гостях дебютанта РПЛ – команду из «Тамбова».

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как «Зенит» изменился за летние каникулы 00:00 00:00

Сразу скажем, «Тамбов» - для клубов высшего дивизиона темная лошадка. Самому клубу всего лишь шесть лет. В Премьер-Лигу вышел впервые, с «Зенитом» ранее встречался лишь однажды – в сезоне 2016/17 в 1/16 Кубка России. Тогда тамбовчане уступили со счетом 0:5.

Но нынешний «Тамбов» - это уже совсем другая команда, не та, что была три года назад. И даже не та, которая весной выиграла чемпионат ФНЛ. В межсезонье клуб практически полностью обновил состав, сменил тренера и представил новый логотип: мяч и волк на фоне красно-синих цветов в золотом оформлении. И надо сказать, это волк на стадионе в Санкт-Петербурге неплохо показал зубы.

Весь первый тайм «Тамбов» оборонялся. Крепко, уверенно, сплоченно. За первые полчаса «Зенит» не смог создать ни одного голевого момента. Зато Луневу пару раз приходилось спасать ворота.

На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Спортивные журналисты уже начали обсуждать другого новичка РПЛ нынешнего сезона – команду «Сочи» - она же бывший «Динамо СПб». Днем ранее с четырьмя экс-зенитовцами в основе «Сочи» уверено шел к ничьей со «Спартаком», но пропустил мяч, причем лишь под конец добавленного времени.

Впрочем, вернемся на «Газпром-арену». На второй тайм «Зенит» вышел в том же составе. Но при этом на поле Семак сделал четыре тактические перестановки. И это взбодрило игру.

На 46-й минуте мяч залетел в ворота «Тамбова» первый раз. Головой его туда отправил под Александр Ерохин. Кстати, в этом моменте отличился новичок «Зенита» Дуглас Сантос – он отдал пас на Жиркова, который ювелирно навесил на Ерохина.

Сергей Семак назвал игр с Тамбовом сложной. Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Спустя две минуты еще один гол – на этот раз Артем Дзюба. Трибуны ожидаемо отреагировали ликованием на фирменный жест бомбардира.

Голевых моментов было еще очень много. Но все – незавершенные. Тренерский штаб сине-бело-голубых сделал замену: на поле вместо Ерохина вышел второй новичок этого межсезонья Алексей Сутормин…

И в этот момент «Тамбов» огрызнулся. Или «Зенит» - слишком расслабился. На 71 минуте «волки» пробили по самому центру ворот. Лунев мяч взять не смог, чем очень расстроил болельщиков, которые в очередной раз отметили функциональный спад основного вратаря нашей команды.

Гости продолжили атаковать. Впрочем, дальше сине-бело-голубые действовали очень осторожно и не дали гостям сравнять счет. 2:1 и первые три очка в копилку петербургской команды в новом сезоне.

КСТАТИ

Уже в это воскресенье, во втором туре Чемпионата «Зенит» приедет в «Сочи». Друг против друга будут играть футболисты, которые еще каких-то три недели были в одной команде. Пожалуй, это будет очень интересное противостояние.

Игра пройдет 21 июля в 21.30.

СКАЗАНО!

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

- Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет наложил отпечаток на игру. Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Саша Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть, и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу.

Защитник «Зенита» Игорь СМОЛЬНИКОВ:

- В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов. Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. [Тамбов] хорошая команда. Не боялись, шли вперед. Когда надо, держали мяч.