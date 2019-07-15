2019-07-15T20:25:58+03:00
Спорт

Волна, накрывшая волка: «Зенит» начал сезон с победы

В первом туре Российской Премьер-лиги команда из Петербурга обыграла «Тамбов»
Александра СУРИС
Поделиться:
Артем Дзюба отличился в первом матче нового сезона. Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»Артем Дзюба отличился в первом матче нового сезона. Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Изменить размер текста:

Завоевать титул чемпиона – это полдела. Сохранить его – куда сложнее. Сможет ли это сделать «Зенит», узнаем лишь будущей весной. А пока что сине-бело-голубые принимали в гостях дебютанта РПЛ – команду из «Тамбова».

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как «Зенит» изменился за летние каникулы

00:00
00:00

Сразу скажем, «Тамбов» - для клубов высшего дивизиона темная лошадка. Самому клубу всего лишь шесть лет. В Премьер-Лигу вышел впервые, с «Зенитом» ранее встречался лишь однажды – в сезоне 2016/17 в 1/16 Кубка России. Тогда тамбовчане уступили со счетом 0:5.

Но нынешний «Тамбов» - это уже совсем другая команда, не та, что была три года назад. И даже не та, которая весной выиграла чемпионат ФНЛ. В межсезонье клуб практически полностью обновил состав, сменил тренера и представил новый логотип: мяч и волк на фоне красно-синих цветов в золотом оформлении. И надо сказать, это волк на стадионе в Санкт-Петербурге неплохо показал зубы.

Весь первый тайм «Тамбов» оборонялся. Крепко, уверенно, сплоченно. За первые полчаса «Зенит» не смог создать ни одного голевого момента. Зато Луневу пару раз приходилось спасать ворота.

На перерыв команды ушли с нулевым счетом. Спортивные журналисты уже начали обсуждать другого новичка РПЛ нынешнего сезона – команду «Сочи» - она же бывший «Динамо СПб». Днем ранее с четырьмя экс-зенитовцами в основе «Сочи» уверено шел к ничьей со «Спартаком», но пропустил мяч, причем лишь под конец добавленного времени.

Впрочем, вернемся на «Газпром-арену». На второй тайм «Зенит» вышел в том же составе. Но при этом на поле Семак сделал четыре тактические перестановки. И это взбодрило игру.

На 46-й минуте мяч залетел в ворота «Тамбова» первый раз. Головой его туда отправил под Александр Ерохин. Кстати, в этом моменте отличился новичок «Зенита» Дуглас Сантос – он отдал пас на Жиркова, который ювелирно навесил на Ерохина.

Сергей Семак назвал игр с Тамбовом сложной. Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Сергей Семак назвал игр с Тамбовом сложной. Автор: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Спустя две минуты еще один гол – на этот раз Артем Дзюба. Трибуны ожидаемо отреагировали ликованием на фирменный жест бомбардира.

Голевых моментов было еще очень много. Но все – незавершенные. Тренерский штаб сине-бело-голубых сделал замену: на поле вместо Ерохина вышел второй новичок этого межсезонья Алексей Сутормин…

И в этот момент «Тамбов» огрызнулся. Или «Зенит» - слишком расслабился. На 71 минуте «волки» пробили по самому центру ворот. Лунев мяч взять не смог, чем очень расстроил болельщиков, которые в очередной раз отметили функциональный спад основного вратаря нашей команды.

Гости продолжили атаковать. Впрочем, дальше сине-бело-голубые действовали очень осторожно и не дали гостям сравнять счет. 2:1 и первые три очка в копилку петербургской команды в новом сезоне.

КСТАТИ

Уже в это воскресенье, во втором туре Чемпионата «Зенит» приедет в «Сочи». Друг против друга будут играть футболисты, которые еще каких-то три недели были в одной команде. Пожалуй, это будет очень интересное противостояние.

Игра пройдет 21 июля в 21.30.

СКАЗАНО!

Главный тренер «Зенита» Сергей СЕМАК:

- Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором — быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет наложил отпечаток на игру. Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали, оба находятся в хорошей форме. Саша Ерохин набирает форму. Сейчас она неидеальная. Ему нужно играть, и как можно больше. Надо отметить, что в прошлом сезоне он сделал очень многое для команды. Продолжает это делать и в нынешнем. В остальном пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу.

Защитник «Зенита» Игорь СМОЛЬНИКОВ:

- В первом тайме мы больше раскачивались. Были подходы, но мы не доводили атаки до голевых моментов. Второй тайм начали активнее, сразу забили два гола. Затем обидно пропустили, и это смазало концовку. [Тамбов] хорошая команда. Не боялись, шли вперед. Когда надо, держали мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье, 12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена»
Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - ЦСКА
Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Команды сыграют в воскресенье,12 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 19.00. (Мск)
Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019: Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - «Крылья Советов»
Прогноз на матч 26 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара). Команды сыграют в воскресенье, 28 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Зенит-Оренбург. 31 марта 2019: Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Оренбург» (Оренбург). Команды сыграют в воскресенье,31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00
Урал - Зенит. 2 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Команды сыграют в субботу, 2 марта в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало – в 11.30 (мск)
Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
Прогноз на ответный матч 1/16 финала «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Команды сыграют в четверг, 21 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 20.55. (Мск)
Новости 24
На развязке КАД с Пулковским шоссе на пять дней ограничат движение
Оксана Дмитриева заявила, что проблемы на муниципальных выборах есть, но ситуация лучше, чем в 2014 году
Спасатели разнесли полтуалета, чтобы достать погибающего котенка
В ночь с 16 на 17 июля петербуржцы смогут увидеть последнее на ближайшие 6 лет лунное затмение
Глава Петербурга потребовал в недельный срок ликвидировать стихийные свалки
Полиция поймала злоумышленников, сливавших топливо с нефтепровода
Из жилого дома на Каменноостровском проспекте выселили отель Stony Island
В петербургской школе родители отдали 200 тысяч рублей за обучение детей в бесплатных секциях
С улиц Петербурга за неделю вывезли 2,6 тысячи тонн грязи
«Сдавая кровь – помогаешь другим людям»: Сотрудник МЧС в Петербурге стал почетным донором
Лоси пришли к метро «Девяткино» в поисках «доступного жилья»
Семак отметил первую победу «Зенита» в сезоне зажигательным танцем с женой
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево