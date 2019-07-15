«Метеор» с пассажирами врезался в Дворцовую набережную в Петербурге

Петербург - город морской и ВТП - водно-транспортные происшествия здесь происходят немногим реже, чем всем привычные сухопутные ДТП. Но обычно это мелкие инциденты с катерами или гидроциклами. Крупные суда бьются чуть реже. Ну а врезавшийся в гранитную стену Дворцовой набережной «Метеор» и вовсе из рядя вон.

- Капитан видимо ошибся при маневре и ткнулся носом в причальную стенку. Удар был сильным, но не слишком. Через несколько минут «Метеор» дал задний ход и ушел к причалу, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Известно, что прогулочное судно вместимостью 116 человек имеет свое собственное имя. «Метеор» 186 именуется как «Золотая стрела». По предварительной информации, на борту катера на подводных крыльях могли быть пассажиры, сейчас эта информация проверяется. О пострадавших в результате инцидента сведений нет. На месте ЧП работают все экстренные службы города.

Напомним, что прогулки на «Метеорах» очень популярны у туристов, приезжающих в Петербург. В основном путешественники отправляются по воде в Петродворец. Билет в один конец стоит около 800 рублей, а путешествие по Неве и акватории Финского залива занимает около получаса. Кроме этого корабли на подводных крыльях ходят в Стрельну, к фортам Кронштадта и до крепости Орешек в Шлиссельбурге.

При этом большинство судов построены еще при СССР и давно выработали свой ресурс. Судоходные компании всеми силами поддерживают их на плаву, ведь заменить «Метеоры» пока нечем.

Новые суда подобного класса лишь начинают строиться на российских верфях и очередь за ними уже стоит. Было ли причиной аварии техническое состояние старого катера, или же дело в ошибке капитана - разберется водная инспекция.