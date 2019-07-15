Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери Софии

Елена Воробей прошла трудный путь, прежде, чем стать известной артисткой. До поступления в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, она жила в Бресте. Детство было бедное, и непростой период взросления проходил в плохой компании. В Ленинграде у будущей звезды появилось много поклонников, но она предпочла выйти замуж за своего однокурсника Андрея. Именно его актриса считает любовью всей своей жизни. Но за 12 лет брака детей у пары не родилось. Кроме этого, артистку Театра «Буфф» активно переманивала Москва. Андрей менять место жительства категорически не хотел. Пришлось развестись.

- Первого мужа я потеряла в борьбе за искусство. Он не хотел делить меня со сценой. Актер по образованию, он очень ревностно относился к моей работе, в конце даже доводил меня до слез и истерик. Как я сейчас понимаю, он просто мстил мне за то, что я ему изменяла с Москвой. Считал, что я его бросаю и очень боялся тотального переезда в столицу. А у меня не было выбора.

В Москве болезненный развод с любимым Елене помог пережить бизнесмен Игорь, с которым они были знакомы давно. Мужчина часто приходил на спектакли в ее родной театр. А в тот момент он тоже перебрался в столицу.

Долгожданного ребенка – дочь Софию Воробей родила от Игоря, хотя жениться на ней он не собирался. К него уже была новая семья. Этот факт от Елены он скрывал.

- Я узнала об этом от общих друзей. Поплакала. Очень обиделась. Перестала ему звонить. Потом сам позвонил, приехал, долго что-то объяснял. Сказал, что мечтал о сыне. В той семье у него вскоре второй сын родился. Позже мы познакомили Соню со старшим Гришей. Это была наша последняя встреча. Дальше случилась трагедия. Его сыновья осиротели и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела и все хотели, - призналась Воробей в эфире программы Киры Прошутинской «Он и Она» на канале ТВ-Центр.

По словам Елены, три года назад Игорь упал с лестницы, получив перелом основания черепа. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но не спасли.

vorobei_elena Приветики, дорогие , любимые мои друзья!

Сейчас 16-лентяя дочка юмористки не общается с детьми скончавшегося отца.

- Соне это не нужно, - сообщила Елена.

Она также призналась, что не держит зла на отца своей дочери, несмотря на то, что ни морально, ни финансово он никогда их не поддерживал.