Нам нужен берег … Ленинградский

Можно хорошо отдохнуть, не покидая Ленобласть: денег уйдет меньше, а впечатлений будет куда больше, чем в какой-нибудь Турции. Беда только в том, что далеко не все знают о такой возможности. Исправить эту проблему взялась Общественная палата Ленинградской области. В рамках выставки-ярмарки «Агрорусь», которая прошла в Санкт-Петербурге на минувшей неделе, эксперты-общественники провели круглый стол на тему перспектив и развития экологического и сельского туризма.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

По словам Вероники Тарбаевой, которая в составе Общественной палаты курирует вопросы экологии и природопользования, возможностей для развития экотуризма и сельского туризма в Ленинградской области море. Огромные территории, из которых 585 тысяч гектаров относятся к особо охраняемым, два федеральных заповедника, живописные озера, пещеры - одним словом, перспективы, если взяться по уму, открываются хорошие.

- Но когда мы изучили предложения турфирм, представленных на внутреннем рынке, то выяснили, что туры по Ленобласти предлагают всего четыре туроператора, - отмечает Тарбаева. - Значит, они просто не видят в экотуризме тех преимуществ, которыми он обладает.

В качестве примера эксперт привела национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области, которому грамотно организованный экотуризм в прошлом году принес 60 миллионов рублей.

- То есть это направление востребовано! - подчеркивает Тарбаева. - А значит, его можно и нужно развивать и в других регионах.

Вероника Тарбаева уверена, что у сельского туризма огромные перспективы в Ленобласти. Фото предоставлено Общественной палатой Ленобласти.

БУДУЩЕЕ ЗА СЕЛЬСКИМ ТУРИЗМОМ

Такого же мнения придерживается и заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова.

- Природных ресурсов для развития экотуризма у нас более чем достаточно, - отмечает Сачунова, - не хватает инфраструктуры. Так, экологические тропы у нас сейчас оборудованы только на семи особо охраняемых территориях.

Внушительные перспективы эксперты видят и в сельском туризме, ведь рядом Санкт-Петербург - огромный мегаполис, жителям которого наверняка за радость будет выехать в выходные в область и провести денек в тишине и спокойствии. Такая возможность есть уже сейчас, правда, пользуются ей немногие: за прошлый год количество «сельских туристов» в Ленобласти составило 213 000 человек.

- Данные пока скромные, - признает Сачунова, - однако мы уверены, что если об этом чаще рассказывать, если пытаться показать, объяснить, заинтересовать, дело пойдет намного активнее. Все перспективы для этого, повторюсь, у нас есть.