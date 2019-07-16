За убийство старейшей сотрудницы Мариинки ее сиделка получила 15 лет тюрьмы

Почти два года в Санкт-Петербурге длилось расследование убийства старейшей сотрудницы Мариинки, ветераном ВОв Нины Мациной. В ноябре 2017 года Нину Захаровну нашли задушенной в собственной квартире на окраине города. В список подозреваемых сразу попала соцработница благотворительной организации «Ева» Галина Гусейнова, которая присматривала за 93-летней пенсионеркой. Именно она, как удалось установить следствию, и стала главной заказчицей расправы над Мациной. Сегодня ей и одному обвиняемому вынесли приговор. Гусейнова получила 15 лет ИК общего режима, а Акобян - 7 лет "строгача".

Нина Захаровна работала в Мариинском театре еще в блокаду! Фото: пресс-служба Мариинского театра (архив Валентина Барановского)

В уголовном деле также фигурировал армянин Сеник Нароян, но он не дожил до вынесения приговора дней. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, мужчину нашли мертвым в конвойном помещении 3 июля - в тот же день, когда коллегия присяжных назвала всех фигурантов преступления не заслуживающими снисхождения. Отметим, сам Нароян незадолго до этого заявлял, что если его признают виновным, то он будет просить, чтобы его расстреляли. Причины смерти Нарояна устанавливаются. Скорее всего, у него случился сердечный приступ.

Рамзик Акобян получил 7 лет за убийство старейшей работницы Мариинки. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

- Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой жительницей Ленинграда, инвалидом II группы, проживавшей в одном из домов по Варшавской улице, и была осведомлена о наличии у нее денежных средств и ценного имущества, - рассказали "КП" в Петербурге" в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - Осенью 2017 года Гусейнова создала преступную групп, чтобы совершить разбойное нападение с применением насилия - вплоть до убийства. Женщина разработала план преступления и через Рамзика Акобяна вышла на Сеника Нарояна для осуществления задуманного.

Гусейнова, зная, насколько осторожной была Мацина и что дверь посторонним она никогда не открывала (после того, как мошенники под видом соцработников украли у нее 16 тысяч долларов, - примеч. Ред.), 20 ноября попала в квартиру обманным путем, а потом лично впустила туда Нарояна. После этого они и напали на несчастную женщину.

- Гусейнова и Нароян нанесли Нине Захаровной не менее 25 ударов кулаками, а потом задушили ее и обыскали квартиру, - добавляют следователи.

Галина Гусейнова, организовавшая расправу над 93-летней Ниной Мациной, отправится за решетку на 15 лет. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Добычей преступников стали не только деньги (130 тысяч рублей наличными и банковская карта), но и фотография Федора Шаляпина с автографом.

- После совершенного преступления Гусейнова, Нароян и следивший за окружающей обстановкой Акобян скрылись, - отметили в СК. жестоко избили потерпевшую, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. Соучастники обыскали квартиру и открыто похитили банковскую карту, фотокарточку Федора Шаляпина с его автографом, а также не менее 130 тыс. рублей. приступила проникла под обманным предлогом в указанную квартиру, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Рамзик Акобян следил за окружающей обстановкой.

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