2019-07-16T15:52:24+03:00
Общество

Писатель и драматург Олег Солод отмечает 60-летний юбилей

Друзья литератора желают ему крепкого здоровья, счастья и благополучия
Анна ПОСЛЯНОВА
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Олегу Солоду исполняется 60 лет. Фото из личного архива.Олегу Солоду исполняется 60 лет. Фото из личного архива.
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Сегодня, 16 июля, моему коллеге по Санкт-Петербургскому Гуманитарному университету профсоюзов Олегу Солоду исполняется 60 лет. С поздравлениями к нему – заслуженному работнику высшей школы России,члену Союза писателей Санкт-Петербурга и Российского союза профессиональных литераторов, лауреату Международного конкурса рассказа имени Короленко, литературной премии «Тайм-аут» и Московского открытого конкурса артистов юмористических жанров, автору и ведущему телепрограмм и одному из создателей жанра «спортивно-развлекательная программа» на отечественном телевидении – спешат коллеги и друзья.

Глубокоуважаемый Олег Викторович! От имени коллектива Университета и от себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем, – обращается к юбиляру ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий.

– Мы знаем, ценим и любим Вас как человека высокой культуры, неординарно мыслящего, широко эрудированного, тонкого знатока литературы, истории, искусства, талантливого писателя и сценариста, отзывчивого человека. Ваша деятельность в должности проректора по творчеству позволила добиться больших успехов в одном из наиболее приоритетных направлений развития Университета – высокого качества воспитательной работы.

Именинник – большой друг вуза. Он и советник ректора по творческим вопросам, и организатор и активный участник общеуниверситетских мероприятий, которые проходят «на неизменно высоком уровне». С СПбГУП Олег Викторович плодотворно сотрудничает с 1998 года. Именно он написал сценарии для самого яркого университетского праздника – Международного конкурса «Высший бал/л или Ум + Красота = Студент», основал цикл встреч «Открытая студия Дома студентов» и стал их постоянным ведущим. Его перу принадлежит книга о нашем вузе «УниверСага».

– Вы яркий пример того, как много может сделать для искусства и общества одаренный от природы, деятельный и нравственно цельный человек, – чествует коллегу Александр Запесоцкий.

– Сейчас, достигнув весьма серьезных высот, Вы не перестаете увлеченно работать, с полной отдачей, вдохновением и неизменной требовательностью к себе. В день Вашего юбилея мы рады видеть Вас энергичным и бодрым, полным творческих планов на будущее. Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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