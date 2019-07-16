На подворье Иоанновского монастыря в Вартемягах освятили новую часовню

Новая святыня появилась в Вартемягах. В минувшее воскресенье, 14 июля, в подворье Иоанновского женского монастыря освятили часовню святого великомученика Георгия Победоносца. Церемонию провел викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ Феогност (Гузиков).

На праздничную службу пришли спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и ктитор монастыря, президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. По завершении службы его за труды на благо Церкви наградили серебряной медалью святого праведного Иоанна Кронштадтского.

– Три года назад здесь был пустырь, на который свозился всякий мусор, – рассказывает игуменья монастыря Людмила Волошина. – Мы никогда не думали, что на этом месте может быть такая красота – а теперь видим настоящее благолепие! Эта часовня станет духовным утешением для всех нас.

– На эту свалку смотреть было страшно! – вспоминает Вячеслав Заренков. – Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Теперь территория благоустроена, ее украшает часовня. Спасибо всем, кто принимал участие в строительстве.

На праздничную службу пришли спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров и ктитор монастыря, президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков.

Ныне место, где появилась часовня, – это уникальный образец ландшафтного дизайна. Вместо гор строительного хлама здесь зеленеют газоны, деревья и кустарники, к часовне ведут ухоженные пешеходные дорожки, а сама часовня – детище архитектора Екатерины Кузнецовой – буквально преображает все вокруг.

В будущем фонд «Созидающий мир» планирует возвести рядом с часовней храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Глава городского парламента Вячеслав Макаров инициативу поддержал и отметил, что «Вартемяги не просто подворье, на котором расположено монастырское хозяйство Иоанновской обители: это место постепенно становится важным духовным центром региона».