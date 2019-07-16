«Разбили бутылку об голову и осколками изрезали лицо»: Одноклассницы убили подругу из-за зависти к ее внешности

Жестокое убийство 17-летней студентки из Архангельска Вероники Климовой (имена изменены – прим.ред.) вот уже месяц будоражит жителей города. Изуродованное тело красавицы нашли возле железнодорожных путей у заброшенной стройки. Поначалу местные жители и силовики подумали, что действовал маньяк. Лицо девушки было сильно изрезано стеклами - перед смертью студентку явно мучили. Но история оказалась, куда страшнее. Спустя месяц следователи выяснили, что с местной красавицей расправились ее 16-летние подруги, с которыми она училась в одном классе с самого детства.

ТОЛЬКО У НАС. Подруги жестоко убитой в Архангельске девушки не верят в официальную версию следствия 00:00 00:00

«В МОМЕНТ УБИЙСТВА ЗВОНИЛА МАМЕ»

Со своими будущими убийцами Ника была закадычными подругами. Ника, Лина и Ира были самыми популярными девчонками в классе. За всеми постоянно ухлестывали мальчики, поэтому в школе они всегда держались втроем. Только вот Лина и Ира, по словам одноклассниц, всегда отличились буйным характером, в то время как Ника была спокойной девочкой. И к ней тянулись больше, чем к ее подружкам.

- Они действительно близко дружили, - рассказала «КП-Петербург» одноклассница девушек Лера. - Но если Ника была общительная и веселая, то вот Лина агрессивной, к тому же она явно была лидером среди них. Про Иру могу сказать так: очень тихая на самом деле, выпендривалась только на людях. Недавно, кстати, она набросилась с кулаками на мальчика, который ее обозвал. Из-за конфликта ей в итоге пришлось перейти в другую школу.

Девушки дружили со школы Фото: предоставлено одноклассниками

После 9 класса Ника поступила в техникум, училась на повара. Ее подруга Лина тоже ушла из школы в колледж. А Ирина перевелась в 10 класс. Хоть пути девочек и разошлись, они все равно продолжали общаться и вместе гулять. Одна из таких прогулок и закончилась трагедией.

- 29 июня в день убийства мы переписывались с Никой, - поделилась с «КП» подруга детства Вероники Кристина. – Она написала мне: «Привет, есть хотя бы пять рублей на карте? Мне нужно забросить на телефон, чтобы позвонить маме». У меня не было денег, и она перестала отвечать на сообщения. Я ей позвонила, она, видимо, случайно взяла трубку. Там было слышно, что она не одна и о чем-то разговаривает с какими-то девочками.

Нику убили подруги из-за красотыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ИМИТИРОВАЛИ УЖАС, УЗНАВ ОБ УБИЙСТВЕ»

Что хотела сказать Ника маме в тот момент, почему так срочно хотела с ней связаться, до сих пор неизвестно. В этот момент она была со своими подружками-убийцами.

- Девушки под надуманным предлогом увели школьницу в безлюдное место, - рассказали «КП-Петербург» в СУ СКР по Архангельской области и НАО. - Между подругами произошел конфликт, и во время ссоры одна из подозреваемых удерживала жертву и передавала подруге предметы для нанесения ударов. Вторая в это время разбила бутылку об голову жертвы и порезала ей лицо стеклом, после чего задушила. Во время допросов они подробно рассказали о случившемся. Свои действия они объяснили неприязнью к подруге, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.

По словам девушек, Ника считала себя красивееФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девочки уточнили на допросе, что заносчивость подруги была из-за ее эффектной внешности.

- По словам девушек, убитая считала, что она красивее, чем ее подруги, - поясняют следователи. – Во время допроса они уточнили, что та якобы оскорбляла их из-за этого. Поведение подруги им не понравилось. Все три девушки при этом из благополучных семей, в поле зрения органов раньше они не попадали. Все жили в одном районе.

Девушки сейчас ждут суда в СИЗОФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После жестокой расправы девушки, как ни в чем ни бывало, вернулись домой. А потом имитировали ужас, узнав о трагедии.

- Когда тело Ники нашли, я писала одной из них, спрашивала, что с Никой могло произойти, - вспоминает Кристина. – Она ответила примерно следующее: «Я ее одноклассница. Мы уже давно с ней не общаемся. Я ее давно не видела». Она у меня спросила, что случилось с Никой. Якобы она не в курсе. А потом я узнаю, что ее задержали.

«МОГЛИ ПРИРЕВНОВАТЬ К МАЛЬЧИКУ»

Задержание близких подруг Ники для всех друзей и одноклассников стало шоком.

- Она не могла грубить им, - уверены знакомые девушек. - Этого никогда не было. Даже когда ее оскорбляли, она просто молчала. Никогда в ответ ничего не говорила. Она и в школе хорошо училась. Подруги ее были крупнее ее и вечно вели себя, как быдло. Да, Ника действительно была красивой, но мы не думали, что это могло стать причиной для убийства.

Здесь нашли тело убитой Фото: СУ СКР по Архангельской области и НАО

К слову, по словам подруг, в последнее время Ника часто гуляла с красивым мальчиком. Одноклассницы предполагают, что ревность к нему тоже могла стать причиной убийства.

- От злости и зарезали, - коротко заметила одна из приятельниц Ники.

Сейчас в отношении девушек возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Им может грозить до 15 лет колонии. Суда подруги будут дожидаться в СИЗО.