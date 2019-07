«Белые Ночи Санкт-Петербурга» собрали мировых и российских музыкальных звезд с 11 по 13 июля в «Ледовом дворце»

С 11 по 13 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный Музыкальный Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга». На сцену Ледового дворца вышли такие мировые звезды, как обладательница премии «Грэмми» и автор двух мультиплатиновых альбомов Джосс Стоун, композитор и мультиинструменталист Крис Норман, Бонни Тайлер, Level 42. А также популярные отечественные исполнители: Григорий Лепс, Дима Билан, Loboda, группа «Земляне», ВладиМир, группа «СПб» и многие другие. Фестиваль прошел при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и сопровождался трансляцией на Первом канале. Ведущими фестиваля стали: актриса, певица, режиссер Елена Север, певец Николай Басков и шоумен Максим Галкин. В качестве генерального спонсора «Белых Ночей – 2019» выступила нефтяная компания «Роснефть». Открыл фестиваль ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Уже более 25 лет фестиваль идет по нашей земле, и на его площадках собираются самые лучшие артисты со всего мира и из нашей страны. Но я хотел бы отметить главное: на площадке этого фестиваля собираются друзья, собираются все те, кто любит нашу страну, наш город и наше искусство. А искусство не знает границ», – сказал он в своей приветственной речи.

С приветственной речью к зрителям фестиваля обратился врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Фото: Андрей ФЕДЕЧКО.

Первый день фестиваля был посвящен советским и российским композиторам и поэтам-песенникам. Вспоминали и исполняли песни композиторов, входящих в золотой фонд - Раймонда Паулса, Давида Тухманова, Владимира Высоцкого, Юрия Антонова, и молодых, талантливых композиторов - Виктории Коханы, Никиты Балакшина. Звучали тексты мэтров советской песенной поэзии Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Леонида Дербенева и современных российских поэтов, таких как Михаил Гуцериев, чьи стихи давно стали классикой.

Второй день стал трибьютом Алле Пугачевой, а затем на сцену Ледового вышли Джосс Стоун и виртуозы поп-рока и джазового фьюжна Level 42.

Третий день фестиваля – 40-летие группы «Земляне». Ветераны русского рока исполнили свои бессмертные хиты «Путь домой», «Каскадеры», «Трава у дома» и множество других песен, к ним присоединились молодые исполнители, такие как ЮрКисс. Однако сенсацией вечера стало выступление «Землян» дуэтом с титанами мировой рок- и поп музыки: Крисом Норманом, Бонни Тайлер, американским рок-гитаристом, певцом и композитором Марком Фарнером. Для «Землян» и их солиста Андрея Храмова такие дуэты не вновь. Они обладают поистине мировым уровнем мастерства. Накануне открытия фестиваля 10 июля состоялось совместное выступление «Землян» с Джеффом Скотт Сото (Jeff Scott Soto). Это один из лучших мировых голосов тяжелой музыки, который с легкостью берет ноты в двух октавах. Андрей Храмов свободно держался с ним наравне.

Еще одним почетным гостем фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» стал выдающийся английский гитарист Гленн Хьюз (до начала сольной карьеры он был гитаристом культового коллектива DeepPurple).

Открытием фестиваля стала молодая группа «СПб», которая своей энергией и харизмой покорила зрителей.

Все артисты – и отечественные, и зарубежные – отметили высокий уровень организации фестиваля и отзывчивость петербургской публики.

Более чем за 25 лет своего существования «Белые Ночи Санкт-Петербурга» стали одним из самых ожидаемых музыкальных событий в сфере популярной музыки не только в России, но и во всей Восточной Европе. В разные годы гостями Фестиваля становились Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Брайан Мэй (ex. Queen), Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Ален Делон, Зуккеро, Джейсон Деруло, Сара Коннор, Пола Абдул, Анастэйша, Кевин Костнер, Вуди Аллен, группы Deep Purple, A-Ha, Whitesnake, Status Quo, The Jacksons, Scorpions, Earth Wind and Fire и многие другие.

Фестиваль известен далеко за пределами нашей страны и позволяет закрепить в общественном сознании образ России и Санкт-Петербурга как одного из центров мировой музыкальной культуры. За годы проведения «Белые Ночи Санкт-Петербурга» стали одной из визитных карточек Северной столицы, и безусловно, одним из самых запоминающихся событий культурного лета.