Переломы ног, руки и ребер: Поездка за пенсией на «социальном такси» закончилась для блокадницы в реанимации

Множественными переломами и экстренной госпитализацией закончилась для 80-летней Тамары Тимофеевой – инвалида детства 1-й группы – поездка в социальном такси. Из-за того, что водитель слишком резко затормозил, блокадница выпала из кресла и упала на пол салона, повредив себе правую руку, ребра и обе ноги. Сейчас пострадавшая находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее родственники между тем пытаются призвать транспортную компанию к ответу.

ПРЕГРАДА НА ПУТИ

Инцидент случился вечером 15 июля. Как рассказал «Комсомолке» внук Тамары Васильевны Максим (имя изменено по просьбе респондента, – прим.Ред), бабушка находилась в доме отдыха в поселке Лисий Нос. Социальное такси она вызвала, чтобы съездить в Санкт-Петербург за пенсией.

- Во время поездки водитель резко ударил по тормозам, - вспоминает наш собеседник. – Инерция бросила бабушку вперед. Из-за этого ремешок, которым она была пристегнута к коляске, порвался, и бабушка оказалась на полу.

Врачи диагностировали у Тамары Васильевны пять переломов. Фото: предоставлено родственниками

На место вызвали ГИБДД и «Скорую». Падение оказалось тяжелым: у Тамары Васильевны диагностировали переломы обеих бедер, правой руки, голеностопа и ребер. Бабушку отправили в больницу в Сестрорецке. Прогноз, констатируют медики, неутешительный.

- Когда я приехал туда, врач дал понять, что она теперь даже на коляске вряд ли сможет ездить, - рассказывает внук. – Вы не представляете, какой это удар. Тем более бабушка у нас всегда была активная, старалась жить полной жизнью. Могла, например, сама поехать на обычном городском автобусе в Сестрорецк по магазинам, отлично разбиралась в компьютере, даже в приставку играла. А теперь она даже мобильный телефон не сможет поднять!

По словам водителя такси, он затормозил, потому что его подрезала маршрутка.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ РЕМЕНЬ?

По словам Максима, проблемы с опорно-двигательным аппаратом у Тамары Васильевны с детства. До войны она жила в детском доме в поселке Коломяги, во время эвакуации из осажденного Ленинграда попала под бомбежку. Но, несмотря на все пережитое, не потеряла задора и вкуса к жизни – до вчерашнего дня.

Что именно стало причиной трагедии, сейчас разбирается ГИБДД. Связаться с транспортной компанией, которая отвечала за поездку, нам не удалось – в диспетчерской объяснили, что ее директор в этот самый момент разбирается с ситуацией и ответить не может. Однако со слов Максима, перевозчик утверждает, что вины водителя в случившемся нет:

- Они заявили, что водитель ехал со скоростью 30 километров в час, а затормозил, чтобы избежать аварии – якобы его подрезала маршрутка, - рассказывает он. – Но послушайте: 30 километров в час – это такая скорость, на которой, если затормозить, даже стакан чая не опрокинется. А тут ремень безопасности порвался! Как такое может быть?

По факту случившегося проводит проверку ГИБДД.Фото: Олег ЗОЛОТО

Единственный вариант – ремень, которым пристегивалась бабушка, истрепался от времени и просто не выдержал неожиданную нагрузку. Доля истины в этом действительно может быть. По словам родственника, Тамара Васильевна ездила на недорогой китайской коляске, которую ей десять лет назад выдало государство. Но с тем, что именно это могло стать причиной трагедии, он категорически не согласен:

- Бабушка всегда пристегивалась этим ремнем, когда ездила в транспорте, - отмечает наш собеседник. – И никаких проблем до этого не возникало.

Между тем перевозчик пообещал оказать бабушке помощь. Правда, масштабы случившегося в компании, очевидно, несколько недооценили: предложили, например, купить… лангетки.

- Это просто какой-то плевок в ее сторону, - констатирует Максим. – Конечно, обращаться к ним после такого мы не будем. Сейчас планируем дождаться результатов проверки ГИБДД, а после, если потребуется, подавать в суд.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Тындик, адвокат:

- Если водитель не искажает картину случившегося, предъявить и к нему и к перевозчику какие-либо претензии будет достаточно трудно. Лопнувший или порвавшийся от старости ремень безопасности – явно не его вина. На мой взгляд, пострадавшим лучше всего будет действовать через страховые компании, потому что и ответственность водителя и перевозка пассажира должны быть застрахованы.