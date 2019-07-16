Такими вы их еще не видели: Как будут выглядеть Нагиев, Прусикин, Бузова и Ивлеева в 70 лет

Последний тренд этой недели - приложение FaceApp, в котором можно посмотреть, каким ты станешь через много-много лет. Состарить себя берутся не все - то ли не доверяют разработчикам, то ли просто боятся увидеться себя пенсионером. Но рисковых все же больше: флешмоб FaceApp захватил соцсети, а одними из первых к нему подключились звезды шоу-бизнеса: юмористы Гарик Харламов и Михаил Галустян. Своими фотографиями в «пожилом» возрасте уже поделились с поклонниками в Instagram Павел Воля, Гоша Куценко, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Артем Дзюба, Тимур Родригез, Николай Басков, Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и другие.

artem.dzyuba Дзюба показал себя в старости

Некоторые оставили под портретами ироничные комментарии.

- Мне нравится этот дед. Не сдается, - подписал отфотошопленный кадр Семен Слепаков.

- Холостяк 2080, - прокомментировал свое фото Тимур Батрутдинов.

- Всегда знала, что настоящей красоткой стану только к старости, - заявила Ксения Собчак.

Надо сказать, что большинство артистов возраст совсем не портит. А некоторым он даже очень идет. Мы подхватили эту идею и состарили тех, кто еще не успел самостоятельно покрыть себя морщинами. Все герои имеют прямое отношение к Петербургу.

Лидер группы Little Big всегда экстравагантен, но признать его можно будет без проблем и когда он выйдет на пенсию. Не удивимся, если новые ролики влога музыканта на Youtube по-прежнему будут начинаться фразой: "Ну, вы что?! Не узнали меня? Это я! Илюха Прусикин".

Узнаете? Ну это же он - Илюха Прусикин.

Звезде 90-х Татьяне Булановой годы к лицу. Певица все моложе и моложе, но этого факта почему-то не учло приложение, когда "старило" 50-летнюю заслуженную артистку РФ.

Певица Татьяна Буланова и в 70, чувствуется, будет выглядеть, как женщина чуть за 30...Фото: Артем КИЛЬКИН

А этот Ургант уже не вечерний, а ночной. Если долго смотреть на постаревшего Ивана, может показаться, что у него есть что-то общее с Аль Пачино. Согласны?

Вот кому годы нипочем! Элегантен в любом возрасте.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ура! Благодаря FaceApp мы узнали, что Митя Хрусталев когда-то постареет! Но год, когда уколы молодости перестанут действовать на соведущего Ивана Урганта, не сообщается...

Сравним фото: слева - Митя Хрусталев. Ну, а слева, наконец, Дмитрий Юрьевич.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наверняка, от этих снимков по лицу Ольги Бузовой покатятся слезы... Но нам есть, чем крыть, Оля! Присмотрись - в свои 80 ты будешь, как Мадонна в свои 60!

Это вариант превращения Ольги Бузовой в престарелую даму. Без вмешательства пластических хирургов.

Благодаря пенсионной реформе актер и телеведущий Дмитрий Нагиев войдет в почтенный возраст через 13 лет. Седина в бороду?!

Знакомьтесь - ведущий шоу Голос - 78.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надо же: разница между фото больше 40 лет, а Ивлеевой по-прежнему красный к лицу!

Сейчас Насте Ивлеевой 28 лет. Но пенсионерка из нее может получиться, что надо!Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас бывшему "зенитовцу" Андрею Аршавину 38 лет. За плечами два неудачных брака и четверо детей. И уже лет через 10-15 один из них может сделать спортсмена дедушкой. А вот, как он выглядит.

Приложение учло все разводы и разделы имущества Аршавина?Фото: Илья СМИРНОВ

Модель, телеведущая, майор полиции, окончившая, между прочим, в Петербурге, университет МВД - все это про Оксану Федорову, которая в почтенном возрасте останется все той же Мисс...

«Мисс Россия 2001» Оксана Федорова на старости лет вполне может вновь вести «Спокойной ночи, малыши!» - деткам нравятся такие добрые бабули.Фото: Борис КУДРЯВОВ

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