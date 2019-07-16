В туалетах нечем дышать: Сергей Боярский рассказал, зачем хочет вернуть «курилки» в аэропорты

Антитабачная кампания, которая началась в России шесть лет назад, принесла с собой множество ограничений и поставила вне закона курение в ресторанах, барах, а также в аэропортах, поездах дальнего следования и так далее. С тех пор поборники здорового образа жизни радуются отсутствию курильщиков, а сами «рабы» сигаретного дыма втихую смолят в туалетах и тамбурах, рискуя нарваться на штраф. Но у них нашелся защитник. Депутат Госдумы и петербуржец Сергей Боярский предложил вернуть «курилки» в аэропорты. В первом чтении проект уже приняли.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Боярский возвращает курилки в аэропорты 00:00 00:00

- Чего греха таить, все равно все курят в туалетах. В комнату матери и ребенка невозможно зайти из-за табачного дыма. Там все прокурено! - возмутился народный избранник в интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

И действительно, попадая на территорию аэропорта, люди лишаются возможности выкурить сигарету. Ни в терминале, ни в зале ожидания, ни у выходов к самолетам, где раньше стояли специальные кабинки, курить нельзя.

А ведь ожидание может быть долгим, тем более если впереди многочасовой перелет. Так зачем ставить людей, пусть и зависимых от табака, в невыносимые условия, если проще дать возможность реализовать свои потребности. Так и в туалетах воздух чище станет. Впрочем, пока проект носит пилотный характер.

- Этим правом воспользуются только самые крупные и успешные аэропорты в России. Они поддерживают законопроект, - заявил Сергей Боярский.

Сегодня, 16 июля, инициативу приняли в первом чтении депутаты Госдумы. Если все пойдет по плану, то курилки начнут возвращаться в авиацию. Как они будут выглядеть - определят профильные министерства.

С введением антитабачного закона, в барах и ресторанах, как и в аэропорту, курить стало нельзя. Уже шесть лет как.Фото: Мария АНАНОВА

Впрочем, далеко не все рады такому решению. Ведь получается, что шесть лет борьбы с табаком пошли коту под хвост. Или нет. На этот вопрос радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» ответил член координационного совет по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков.

- Это зло. В течение последних лет сформировалась среда, где курение было недоступно. Люди начали отказываться от пагубной привычки. А теперь мы отказываемся от всего, - заявил эксперт. - Нарушения были всегда, но за шесть лет можно было с ними разобраться. Вопрос в желании.

То есть инициатива отыгрывает назад все завоевания сподвижников здорового образа жизни. Люди, получив послабление, вновь начнут курить.

- У нас постоянно воруют, что, сделать место, где воровать разрешено? - задается вопросом специалист.

При этом появление специальных кабинок, по мнению Виктора Зыкова, не решит проблему прокуренных туалетов. Они были и раньше, параллельно с курилками.

- Пока это лишь первое чтение. Будут еще консультации, обсуждения. Споров много. Возможно, что до принятия решения дела не дойдет. В любом случае мы будем бороться, - пообещал Виктор Зыков.