"Зенит" проведет совместный мастер-класс с "Барселоной"

Уникальный марафон "Зенита" стартовал на берегу Тихого океана и завершился на Волге: волна фестиваля захватила Владивосток, Омск, Челябинск, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород и Волгоград.

Футбольный клуб «Зенит» и Газпромбанк создали уникальную возможность для многих мальчишек выиграть поездкув Санкт-Петербург: во всех семи городах тренеры «Газпром»-Академии провели отбор. Из более двух тысяч ребят были отобраны 42 счастливчика, которые с 29 июля по 11 августа пройдут настоящий тренировочный сбор в футбольной школе «Зенита».

В ходе сборов состоятся тренировки с игроками Академии «Зенита» и «Барселоны», мастер-классы от футболистов основного состава, поход на матч «Зенит» — «Краснодар» с экскурсией по стадиону, а также обширная культурная программа.

Самое масштабное семейное спортивное мероприятие в России этого лета посетили более 80 тысяч человек.Кроме футбольной составляющей на фестивале состоялась насыщенная развлекательная программа: более 30 футбольных и интерактивных аттракционов, VR-экскурсия по «Газпром Арене», выступления творческих коллективов, участие первых лиц городов, торжественные церемонии награждения. Впервые все гости фестиваля смогли сфотографироваться с настоящим Кубком чемпионов, который «Зенит» в сезоне-2018/19 выиграл пятый раз в истории и получил на вечное хранение.