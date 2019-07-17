2019-07-17T10:34:22+03:00
Звезды

«Мяу, мяу, мяу, привяу»: Бузова исполнила новый хит, который хочет спеть дуэтом с Киркоровым

Король поп-эстрады ее идею не оценил [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Бузова шокировала Киркорова новой песнейБузова шокировала Киркорова новой песнейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известная певица и бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова пришла на YouTube на шоу Александра Гудкова Comment Out. Суть игры проста: надо либо написать к постам знаменитостей в Instagram унизительный или идиотский комментарий, либо выполнить стыдное задание. Набравшему больше всех очков – ценный приз и железные яйца в красном ларце. Соперником Бузовой на шоу стал футболист Федор Смолов.

Лечь в гроб и Бузова, и Смолов отказались / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

Лечь в гроб и Бузова, и Смолов отказались / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

Для одного их наказаний Смолову было предложено 30 секунд полежать в гробу с надписью «Скорбим и помним». Увидев реквизит, Ольга не разволновалась и заявила, что такие вещи нельзя приносить в студию, а на предложение прилечь самой и оценить удобства гроба, категорически отказалась. Футболист тоже не стал забираться в гроб, а вместо этого написал комментарий певцу Юркису.

Однако, уже в следующем раунде Смолов решил выполнять наказание: перевел 400 тысяч рублей на ремонт крыши дома культуры в селе Костин Лог. Он мог и написать оскорбление на странице Нагиева, но все же выбрал помощь людям. В остальном футболист не щадил знаменитостей и оставлял на их страницах в соцсети грубые послания.

Досталось Ольге хорошо / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

Досталось Ольге хорошо / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

А вот у Бузовой наоборот, никак рука не поднималась оскорблять людей. Поэтому ей пришлось ползать в костюме таракана по полу, уворачиваясь от удара тапкам и смирно сидеть, пока Смолов тер морковку ей в рот, приставив терку к ширинке.

Морковку с теркой Смолову принес Роман Третьяков, бывший парень Бузовой / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

Морковку с теркой Смолову принес Роман Третьяков, бывший парень Бузовой / Фото: Скрин YouTube-шоу Comment Out

Больше всего Ольга Бузова повергла в шок Филиппа Киркорова. По одному из заданий певица должна была позвонить королю поп-эстрады и серьезным голосом предложить ему спеть дуэтом песню, которую, якобы, придумала Ольга.

- Это будет хит лета, для клубов. Послушай и скажешь, как тебе, - давя улыбку сказала Бузова и запела, - Собачка говорит: «Гав-гав». Коровка говорит: «Му-му». Кошка говорит: «Мя-мяу», а я скажу тебе: «Привяу»! Гав, гав, гав, му, му, му, привяу.

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"Мяу мяу мяу Привяу" Ольга Бузова спела новый хит для дуэта с Киркоровым
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- Чего? – только и смог выдавить из себя Киркоров.- Оля, ты …. Я такое петь не буду! Знаешь, кто бы смог? Вот, Коля! Коленька Басков, мой закадычный, заклятый дружок, вот он, я уверен, - мяу, мяу - вот он на это согласится.

Кстати, подписчики Бузовой остались от нового хита в восторге. Кто знает, может Ольга воспользуется идеей и действительно споет про «мя-мяу-мяу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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