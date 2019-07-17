2019-07-17T12:36:48+03:00
Звезды

«Слухи лживые»: Дочь звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрия Кузнецова прокомментировала госпитализацию отца

Александра Кузнецова рассказала, почему полковник «Мухомор» оказался в больнице
Роман ЛЯЛИННиколай КОЗИН
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Новость о госпитализации актера из Улицы разбитых фонарей Юрия Кузнецова оказалась слухами.Новость о госпитализации актера из Улицы разбитых фонарей Юрия Кузнецова оказалась слухами.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Тревожные слухи о здоровье знаменитого актера Юрия Кузнецова поползли в Интернете ночью 17 июля. Ряд СМИ сообщили, что звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, где ему якобы сделали срочную операцию на сердце.

Между тем, дочь 72-летнего Юрия Александровича Александра в интервью «Комсомолке» в Петербурге» заявила, что никакой причины для беспокойства нет: Юрий Александрович на данный момент действительно находится в больнице, но речь идет не об экстренной операции, а всего лишь о плановом медицинском осмотре.

Дочь Юрия Кузнецова - "Комсомолке": Папа чувствует себя прекрасно!

Дочь Юрия Кузнецова - "Комсомолке": Папа чувствует себя прекрасно!

- Слухи лживые! Никакой операции не было, - успокоила всех поклонников актера Александра Кузнецова. - Чувствует он себя прекрасно. В больницу приехал на своей машине.

Напомним, актер Юрий Кузнецов дебютировал в кино в 1973 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». Российскому зрителю Кузнецов известен прежде всего ролью подполковника Петренко по прозвищу «Мухомор» из сериала «Улицы разбитых фонарей».

СПРАВКА «КП»

Самые известные роли Юрия Александровича Кузнецова:

«Собачье сердце» - сыграл начитанного дворника

«Утомленное солнце» - капитан Кондаков

«Мой друг Иван Лапшин» - начальник районного отдела милиции

Желаем нашему любимому полковнику "Мухомору" здоровья и еще много ролей! Фото: кадр из фильма

Желаем нашему любимому полковнику "Мухомору" здоровья и еще много ролей!Фото: кадр из фильма

«Особенности нациолнальной политики» - Степан Николаевич Ослябин, кандидат на выборах

«Опера-2. Хроники убойного отдела» - полковник «Мухомор» Петренко

«Улицы разбитых фонарей - 5» - полковник «Мухомор» Петренко

«Елки последние» - Евгений Валентинович

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ИСТОЧНИК KP.RU

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