Данная колонка завершает цикл наших публикаций на тему «Как выбрать вуз» . Ведущий рубрики - один из самых авторитетных ректоров России и международно признанный ученый - отвечает на вопросы читателей.

- Чиновники часто говорят о важности оценки качества работы вуза работодателями. А где можно найти такие оценки, как с ними познакомиться? (Ирина ТАРАСОВА, Колпино)

- Действительно, говорят, но не знаю, что они при этом имеют в виду. Мнение работодателей всерьез, по-моему, никто не изучает.

- СМИ часто публикуют мнения о вузах различных кадровых агентств. Как следует воспринимать их рекомендации? (Анна ТОМПАКОВА, Центральный район)

- И к ним я отношусь, увы, скептически. Думаю, кадровые агентства - вырождающийся бизнес в России. Все, на что они способны, - это взять анкету соискателя из Интернета и предложить ее работодателю на самостоятельное изучение. Все рассуждения их сотрудников о вузах, которые я видел в СМИ, отношу к скрытой рекламе. И к рекламе вузов, которые они хвалят, и к саморекламе. Еще раз советую родителям и абитуриентам не искать авторитетные мнения, а знакомиться с вузами самостоятельно и соизмерять вузовские требования с возможностями и потребностями ребенка.

- Что важнее в вузе - теория или практика? (семья КОШМАРЯН, Пушкин)

- Разумеется, важно и то и другое. Но я убежден, что теория важнее. Практическую подготовку можно совершенствовать и после вуза - хоть всю жизнь, а вот с теорией так не получится. Теоретические пробелы после получения диплома восполнить весьма непросто.

- Многие родители спрашивают, какие советы вы могли бы им дать в завершение беседы. (Анна ПОСЛЯНОВА, «КП»)

- Не расслабляться. Через месяц с небольшим ваши дети окажутся на студенческой скамье.

Школьные проблемы родителей останутся в прошлом, но появятся новые. Одна из самых серьезных: студенты не желают слушать рекомендации старших, но и не готовы всерьез брать на себя ответственность за свое поведение. Им приходится помогать. Как потом выясняется, до самой их пенсии. С другой стороны, опасна и чрезмерная родительская опека.

Наши многолетние наблюдения показывают, что иногородним в Петербурге первые пару лет жить сложно: необходимо вписаться в иную культурную среду, обрести новые социальные контакты. И массу бытовых вопросов приходится решать самостоятельно, что совсем непросто. Однако к середине вузовской жизни за счет вынужденной деловитости иногородние начинают в среднем обгонять родившихся на берегах Невы студентов чуть ли не по всем статьям.

Большая опасность исходит от СМИ. Они внушают детям отвращение к труду и дисциплине, ложное понимание свободы: якобы успех в жизни придет сам собой. Вредная идеология. Родители обязаны употребить все свое влияние на укрепление в сознании студентов приоритета традиционных ценностей.

И последнее: высшее образование существенно отличается от школы. Это иной тип социально-педагогической системы: неизмеримо больше самостоятельности в образовательном процессе, намного меньше опеки и контроля со стороны педагогического коллектива. Особое значение приобретают умение ставить перед собой цели и задачи и упорство в их достижении.

Далеко не все дети готовы к этому. Для некоторых наступление первой же сессии становится неожиданным (!) и непосильным испытанием.

В общем, при поступлении в вуз дети не столько уходят в самостоятельную жизнь, сколько вступают в ее самый сложный и судьбоносный период. Надо помогать им осторожно, разумно и ответственно.

Пожелаем же нашим детям успехов.