«Долгие прогулки не рекомендуются»: «Комсомолка» проверила новость о ядовитом воздухе в Петербурге

В начале недели Санкт-Петербург всколыхнула тревожная новость: впервые за много лет в Северной столице зарегистрировали опасно высокий уровень приземного озона – крайне токсичного газа, который в больших дозах может вызвать паралич дыхательной системы. В соцсетях поднялась паника. Еще бы: у нас тут то свалки горят, то реки окрашиваются во все цвета радуги, от дорожной пыли и вовсе деться некуда – озона только не хватало!

НЕ ВЕРЬ ВСЕМУ, ЧТО НА ЭКРАНЕ

Мы решили не ударяться в панику вслед за всеми и для начала выяснить, откуда пошли пугающие вести. Источником оказались телеграм-каналы, где в минувшее воскресенье был опубликован скриншот некой программы и короткий сопроводительный текст.

«С утра 14 июля уровень приземного озона, если верить опубликованным данным, находится на максимальном значении, - говорилось в нем. – Долгие прогулки не рекомендуются. Чтобы понять, чем опасен такой озон: его высокие концентрации в воздухе превращают за короткий срок шину в труху».

Опасаться нечего - уровень озона нормальный, и даже самые долгие прогулки вам никак не повредят.Фото: Олег ЗОЛОТО

После недолгих поисков мы выяснили, что программа, выдавшая такие результаты, называется Air Matters. Она предназначается для смартфонов и умных часов и, по заверениям разработчиков, позволяет получать данные от более чем 10 000 станций мониторинга из 50 стран мира. Для проверки мы запустили ее сами и получили вполне нормальный результат: озона в воздухе практически нет, а все остальные потенциально опасные вещества – в пределах нормы. В архивах измерений информации о «ядовитом воскресении» тоже не нашлось.

ОФИЦИАЛЬНО

А что говорят официальные ведомства? В общем-то, то же самое: в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, который регулярно мониторит городской воздух на предмет ядовитых примесей, никаких опасных превышений не зарегистрировали.

- 14 июля, как показали автоматические станции, уровень озона был в основном ниже предельно допустимых концентраций, - отметили в пресс-службе комитета. – Самые высокие значения отмечены в Кронштадском районе – 1,2 ПДК. В остальных районах – от 0,5 до 0,9.

Насчет 1,2 ПДК, по словам специалистов, беспокоиться не стоит: это в разы ниже опасных дозировок.

- Скорее всего, уровень озона поднялся из-за грозы, которая за несколько дней до этого прошла над городом, - отметили в комитете. – Так что беспокоиться не о чем.